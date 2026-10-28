Il governo è in travaglio. La manovra sta per nascere. Ancora nessuna conferma, ma la bozza programmatica non è stata rigettata da Bruxelles. Nulla di ufficiale, se non il pranzo tra i leader ieri, ma fra le ipotesi più probabili è prevista la tassazione degli extraprofitti chiesta a gran voce dalla Lega ma ostacolata da FI, che invece caldeggia l’estensione dell’aliquota al 33% per i redditi fino a 55mila euro.

Entrando nel dettaglio, l’ultima manovra della legislatura, con i suoi quasi 24 miliardi di budget, mantiene il profilo prudente che ha caratterizzato questo governo, che, soprattutto nelle ultime fasi, punta a tenere disteso il dialogo con l’Europa anche in considerazione del previsto scostamento di bilancio. «Con la Commissione europea abbiamo fatto progressi – dichiara il ministro dell’Economia Giorgetti – può darsi che la situazione possa offrire maggiori margini nelle prossime settimane e che dunque si finisca per portare in Parlamento idee migliorative».

Della stessa opinione il vicepremier Salvini, che si dice soddisfatto dei contributi che verranno dalle banche. Fra le misure più significative al vaglio: la flat tax al 5% per gli under 35 con reddito fino a 30mila euro; il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 55mila euro; una maxi detassazione per le imprese che assumono giovani (dal 130% al 140%) e giovani madri (al 180%). Al centro dell’attenzione, anche famiglie e anziani. Per le prime si rafforza la proposta di prorogare il bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro per allievo, oltre al rafforzamento dei congedi parentali e ai bonus nuovi nati e famiglie numerose. Per gli anziani over 75 sono previste card del valore di 300 o 500 euro per le spese sanitarie.

Sul versante pensioni, la Lega punta al pensionamento anticipato a 64 anni con il ricalcolo contributivo. Altre voci di bilancio: sanità, energia, casa, Difesa. Tanta carne al fuoco che in termini economici ha dei costi ben precisi. Era previsto il taglio Irpef al 33% fino a 55-60mila euro di reddito e avrebbe avuto un costo stimato tra 1,2 e 2,6 miliardi, e circa 5 miliardi di contributi dal settore finanziario. Fonti della maggioranza riferiscono, però, che non ci sarebbero i fondi per coprire tale sgravio. Previsti, inoltre, 4,5 miliardi per la Difesa, 2,4 per la sanità e 3,3 per le imprese. Spunta anche il rifinanziamento del Fondo per l’edilizia universitaria e del Programma di efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle sedi universitarie, conservatori, accademie. L’obiettivo dell’accantonamento è rinnovare il profilo energetico degli edifici scolastici.

La manovra, se fosse confermata sia dal governo che dalla Ue, lancerebbe un messaggio chiaro. Facendo appello alla Filosofia, come suggerisce il pensiero liberale di Friedrich Hayek, la stabilità delle istituzioni è una condizione essenziale per la libertà economica. In uno scenario internazionale incerto, rafforzare la Difesa significa tutelare la sicurezza nazionale e creare le condizioni perché imprese e investimenti possano crescere, purché le risorse siano impiegate con efficacia. Il filosofo politico contemporaneo Matt Zwolinski, inoltre, riflette sul ruolo degli incentivi e sulla libertà individuale nell’economia. In questa prospettiva, alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio può sostenere consumi, iniziativa privata e capacità di spesa delle famiglie, a condizione che il taglio sia compatibile con la sostenibilità dei conti pubblici. Se lo dice la scienza…

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Christian Gaole