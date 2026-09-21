Belén Rodríguez è tornata single da alcune settimane, dopo il flirt con il personal trainer Gaetano Fidanzati, ma nelle ultime ore è finita nuovamente al centro dell’attenzione per un avvistamento in compagnia di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e della nazionale nigeriana.

Belen e Okoye ripresi insieme

La conduttrice argentina ha festeggiato ieri sera il suo 42° compleanno a Milano, scegliendo per l’occasione il noto ristorante argentino El Porteño Prohibido. Insieme a lei c’erano diversi amici e altri invitati, tra cui anche Okoye, calciatore tedesco naturalizzato nigeriano. Nel corso della serata i due sono stati ripresi mentre ballavano e scambiavano qualche parola. Nel giro di poche ore, i filmati realizzati da alcune delle persone presenti nel locale hanno iniziato a circolare sui social network. Al momento, tuttavia non ci sono infatti ulteriori conferme sull’esistenza di una relazione o di una frequentazione tra i due.

Flirt tra Belen e il portiere dell’Udinese Okoye? Il ballo alla festa dei suoi 42 anni

La stessa Belén ha documentato ampiamente la serata attraverso le proprie Instagram Stories, condividendo numerosi momenti dei festeggiamenti. Nei video si vedono i brindisi con il vino, una sigaretta, l’apertura di una bottiglia di spumante e, infine, il momento in cui la conduttrice spegne le candeline della torta. Curiosamente Okoye non compare in nessuno dei contenuti pubblicati da Belén. Un dettaglio che sembrerebbe indicare come il portiere non fosse seduto al tavolo con la conduttrice, ma si trovasse semplicemente nello stesso locale, insieme ad altre persone.

Belen Rodriguez in compagnia ieri sera del portiere dell’Udinese Okoye a Milano . pic.twitter.com/DN2uPj8NOD — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 21, 2026

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