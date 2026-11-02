La Fondazione G. B. Baroni ETS – Ente Filantropico, da oltre cinquant’anni punto di riferimento nel sostegno al sociale e alla ricerca scientifica, apre i Bandi 2026 mettendo a disposizione 400 mila euro per progetti dedicati all’inclusione sociale, all’autonomia, alla partecipazione attiva e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità motoria e neuromotoria, con particolare attenzione al territorio romano e laziale.

Il Bando prende le mosse dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere comportamentali e ambientali che ne ostacolano la piena partecipazione alla società. Nonostante i progressi normativi e sociali, le persone con disabilità continuano infatti a incontrare ostacoli nell’esercizio dei propri diritti e nella partecipazione alla vita sociale, economica e lavorativa, con un maggiore rischio di vulnerabilità ed esclusione.

“La libertà di scegliere è la misura della dignità di una persona. Oggi, mentre il Progetto di Vita individuale si fa strada nei territori e si prepara a diventare un diritto per tutti, sentiamo la responsabilità di continuare a contribuire in modo tangibile», dichiara Giuseppe Signoriello, Presidente della Fondazione Baroni. «I nostri bandi sono pensati proprio per sostenere percorsi su misura che nascono dall’ascolto dei desideri di ciascuno. Le risorse hanno senso solo quando si traducono in possibilità reali di vita».

Signoriello richiama l’attenzione anche sull’impatto del cambiamento per chi lo vive in prima persona: «Il nuovo modello di accertamento promette tempi più brevi e meno passaggi, grazie alla digitalizzazione. Ma la semplificazione sulla carta non basta: serve qualcuno che accompagni famiglie ed enti nel concreto. È qui che la Fondazione Baroni vuole fare la sua parte, investendo su chi rende luoghi e servizi davvero accessibili, anche online, e su chi aiuta a capire come muoversi nel nuovo sistema. Nessun diritto dovrebbe perdersi tra moduli e procedure».

Cosa finanziano i Bandi

Sport inclusivi

Con uno stanziamento di 125 mila euro, la Fondazione sostiene progetti dedicati alla promozione dell’attività motoria e sportiva per persone con disabilità. Possono partecipare associazioni sportive dilettantistiche, Onlus e organizzazioni del Terzo Settore impegnate nell’inclusione sociale attraverso lo sport.

Assistenza e solidarietà

La Fondazione destina 125 mila euro a iniziative volte a sostenere persone e famiglie in difficoltà, favorendo percorsi di autonomia, inclusione lavorativa e assistenza in situazioni di particolare gravità. I contributi saranno assegnati ad associazioni, enti e organizzazioni che operano quotidianamente per garantire sostegno e dignità a chi si trova in condizioni di fragilità.

Ricerca scientifica

Alla ricerca sono destinati 150 mila euro, con l’obiettivo di promuovere studi e sperimentazioni su malattie rare o debilitanti, nonché progetti innovativi in ambito medico e tecnologico volti a migliorare la vita delle persone con disabilità. La Fondazione riconosce nella ricerca una leva fondamentale per superare le barriere della disabilità e costruire percorsi di reale autonomia.

Risorse, durata e contributi

La dotazione complessiva del Bando è di 400 mila euro. I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore a 25 mila euro e una durata massima di 12 mesi; il contributo massimo che la Fondazione può erogare per ciascun progetto è di 40 mila euro nei bandi Sport e Assistenza e solidarietà, e di 50 mila euro nel bando di ricerca scientifica. Il 70% del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di finanziamento e il restante 30% dopo l’approvazione della rendicontazione finale.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e gli altri enti privati senza scopo di lucro regolarmente costituiti e operanti negli ambiti del Bando. I progetti dovranno essere realizzati prevalentemente nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, con estensione a tutto il territorio italiano per la ricerca scientifica.

Come candidarsi

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Bandi 2026” del sito www.fondazionebaroni.it e allegando la documentazione richiesta. Copia della documentazione e della ricevuta di presentazione dovrà essere inviata, entro lo stesso termine, all’indirizzo PEC info@pec.fondazionebaroni.it.

I progetti saranno valutati per la loro coerenza con le finalità del Bando, fattibilità, numero e caratteristiche dei beneficiari, impatto su autonomia e inclusione, ricaduta sul territorio, innovatività, replicabilità e misurabilità dei risultati. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 31 gennaio 2027 e i progetti finanziati saranno pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

La Fondazione Baroni

La Fondazione Giovan Battista Baroni nasce nel 1972 con la missione di sostenere progetti ed iniziative di solidarietà a favore di enti, associazioni e persone affette da deficit e lesioni neurologici e motori. In più di cinquant’anni di attività la Fondazione Baroni ha destinato oltre 9 milioni euro tra opere di bene e ricerca scientifica. La Fondazione promuove e sostiene iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate per favorire il loro diritto ad una vita di inclusione piena e consapevole, attraverso bandi pubblici.

Gli Amici della Fondazione

La Fondazione Baroni è sostenuta da risorse proprie e dall’impegno di ambasciatori per le attività e le iniziative, gli Amici della Fondazione, fra i quali: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, Caterina Banti, Atleta e campionessa olimpica; Vittoria Belvedere, Attrice; Matilde Bernabei, produttrice televisiva; Giulia Bevilacqua, Attrice; Sara Ciafardoni, Scrittrice e booktoker; Eleonora Daniele, Giornalista e presentatrice; Francesca Di Rocco, Autrice televisiva; Massimo Fabbricini, Presidente Circolo Canottieri Aniene; Claudia Gerini, Attrice; Edoardo Giordan, Atleta Paralimpico e testimonial della Fondazione; Martino Iannone, Giornalista Ansa; Giancarlo Leone, manager televisivo; Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità; Giovanni Malagò, Commissario FIGC; Massimo Martinelli, Direttore Editoriale de Il Messaggero; Greta Mauro, Giornalista TV; Federico Palmaroli (Osho), Autore satirico; Luca Pancalli, già Presidente Comitato Italiano Paralimpico; Eugenia Roccella, Ministro per la famiglia; Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Stefania Trapani, Giornalista Sky Tg24; Paolo Virzì, Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

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