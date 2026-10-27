Ragionare su un futuro globale partendo dal Mediterraneo e dalla Blue Zone sarda. Con questo obiettivo si è svolta venerdì 23 ottobre, al Museo Archeologico di Olbia, la prima edizione del Forum on Longevity Trends 2026 – The Mediterranean and Transatlantic Edge: From the Blue Zone to the World. Scienza, sanità, finanza, intelligenza artificiale, urbanistica e real estate si sono incontrate per discutere di come l’allungamento della vita stia trasformando cure, mercati, città e welfare. La giornata ha fatto da cornice al lancio del Sandwich Club Longevity Index (SCLI), che analizza 26 Paesi dell’Unione europea e 242 regioni.

Il Forum è nato da un’idea del think tank The Sandwich Club, presieduto dall’On. Giulio Centemero, e di Strategic Partners. Al loro fianco Silver Fir Capital, importante gestore di fondi real estate attivo anche nel Nord Sardegna, con il contributo di ESRI Italia. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM), della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Olbia. A dare il via ai lavori sono stati l’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, l’Assessora ai Servizi sociali del Comune di Olbia Simonetta Lai, in rappresentanza del Sindaco Settimo Nizzi, e l’On. Centemero, anche Presidente della PAM.

Una nuova misura della longevità. L’indice, elaborato su dati pubblici di OMS, ILOSTAT, World Bank ed Eurostat, parte da una domanda: come viene spesa la longevità? Non si limita a misurare quanto si vive. Calcola quanti degli anni in buona salute attesi a 60 anni restano liberi dal lavoro retribuito. Il risultato di ogni Paese è confrontato con quello atteso in base al reddito e alla povertà degli anziani. Un punteggio di 50 indica un risultato pari all’atteso, sopra 60 superiore, sotto 40 inferiore. Un filtro sulla povertà degli over 65 evita di leggere come un successo l’inattività di pensionati poveri.

L’Europa e il Mediterraneo. Il Lussemburgo guida la classifica con 75,8 punti, insieme al Belgio (67,4). In entrambi i Paesi l’uscita dal lavoro è più ampia dell’atteso e i pensionati poveri sono pochi. Spagna (68,3), Italia (63,5) e Francia (61,6) superano invece l’atteso grazie alla salute. È questo il tratto comune dell’area mediterranea: in tutti e cinque i Paesi considerati gli anni in buona salute a 60 anni superano l’atteso, mentre il lavoro dopo i 60 resta in linea. L’Italia ottiene 71,1 punti per la salute e 55,6 per la libertà dal lavoro. In fondo alla graduatoria la Svezia (37,8), dove si lavora dopo i 60 più di quanto il reddito faccia prevedere.

La Sardegna, dalla Blue Zone ai numeri. Nella regione che ospitava il Forum l’indice conferma il primato della salute. Con 67,6 punti la Sardegna è 26ª su 242 regioni europee, nel primo 11%, e 4ª su 21 in Italia, 4,2 punti sopra il dato nazionale. A 60 anni un sardo può contare su 19,1 anni in buona salute. Dopo i 60 trascorre al lavoro l’11,5% del tempo, contro il 13,0% della media italiana. Con Puglia (71,9), Sicilia (70,3) e Calabria (68,8) forma un gruppo di testa del Mezzogiorno, senza distanze nette fra le quattro regioni.

Dai dati alle politiche. Il confronto con l’atteso indica dove intervenire. Dove la salute è sotto l’atteso, la leva sono la prevenzione e il sistema sanitario. Dove si lavora più dell’atteso, la leva sono le condizioni di uscita dal lavoro. Tradurre la longevità in scelte concrete per politiche pubbliche, investimenti e innovazione è stato il filo conduttore dell’intera giornata.

Le voci del Forum. Proprio su queste leve, dalla salute al lavoro, dalla casa alla città, si è sviluppato il cuore del Forum, affidato a un parterre di primo piano. Ad aprire lo scenario globale sono stati tre keynote. Lorenzo Baroni, CEO di Silver Fir Capital, ha illustrato come la longevità stia ridisegnando il mercato immobiliare. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, CEO del Mater Olbia Hospital, ha descritto l’evoluzione degli ecosistemi sanitari, dagli ospedali alle piattaforme dedicate. Lorenzo Maternini, CEO di Perspective AI, ha offerto uno sguardo sul futuro della longevità.

I quattro Longevity Labs hanno poi ripreso, uno per uno, i temi emersi dai dati. Sulla salute e la prevenzione, la componente in cui Italia e Sardegna eccellono, è intervenuto il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento del Policlinico Gemelli e della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica. Con lui il Prof. Giovanni Scapagnini dell’Università del Molise, la geriatra del Mater Olbia Giordana Gava e Paola Salmaso di Solgar Italia Multinutrient (Nestlé Nutrition & Health).

Sulla sostenibilità economica degli anni guadagnati si è concentrato il Lab su finanza e longevity economy, che ha visto protagonista Giovanna Melandri, Presidente di Human Foundation e Founder and Global Ambassador di GSG Impact, insieme a Samantha Barbero, Vicepresidente di AssoFintech, Martino Da Rio di Banca Ifis e Filippo Fiori di OTALA Markets. Di intelligenza artificiale, dati e sanità digitale hanno discusso Alessandro Tommasi, fondatore di FutureProofSociety, Emilio Misuriello, CEO di ESRI Italia, Giovanni Bonati della PAM e Valentin Puzalkov di Coral Club Italia. Il tema delle città sane, chiamate ad accogliere una popolazione che vive più a lungo, ha riunito di nuovo Lorenzo Baroni con Luca Landini, CEO di Specht Group, e due docenti del Politecnico di Milano, Gianandrea Ciaramella e Piergiorgio Vitillo.

A dare respiro transatlantico al Forum è stato Paolo Gaudenzi, Addetto Scientifico del Consolato d’Italia a Boston, che ha proposto la creazione di un asse Boston-Olbia sulla longevità. È intervenuto inoltre Andrea Messuti, Partner di LCA e membro del board di Mediocredito Centrale.

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