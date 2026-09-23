Per diventare acconciatore occorre studiare. Per aprire un salone occorre investire. Per tenerlo aperto bisogna saper fare impresa, pagare stipendi e contributi, affrontare costi, conquistare clienti e assumersi ogni giorno il rischio che accompagna chi lavora in proprio. Eppure basta una polemica politica perché tutto questo scompaia e “fare la parrucchiera” torni a essere l’immagine di una donna destinata a un compito minore. È accaduto nelle dichiarazioni di Francesca Pascale sull’organizzazione regionale di Forza Italia in Campania. Nel contestare il ruolo assegnato alle donne, Pascale ha raccontato di avere visto “ragazze che fanno le parrucchiere per pettinare” alcuni dirigenti. Non mi interessa trasferire Casartigiani dentro una discussione politica. Mi interessa ciò che resta di quella frase una volta tolti nomi, partiti e circostanze. Resta un mestiere utilizzato per indicare una posizione subalterna. Ed è questo che ci riguarda.

L’eccellenza italiana nelle botteghe dimenticata

L’Italia deve una parte importante della propria storia economica a donne e uomini che hanno imparato un mestiere e ne hanno fatto un’impresa, una professione. Molto di ciò che oggi chiamiamo eccellenza italiana è nato in una bottega, in un laboratorio, in una piccola azienda. Prima di diventare prodotto, marchio o fatturato, è stato conoscenza della materia, precisione del gesto, esperienza accumulata negli anni. Il “saper fare” italiano che celebriamo quando conquista i mercati internazionali è lo stesso che troppo spesso fatichiamo a riconoscere quando lo incontriamo sotto casa. Dietro la saracinesca di un salone c’è formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. C’è un investimento iniziale e il rischio di mantenerlo nel tempo. Ci sono dipendenti, famiglie, imposte e contributi, giovani da formare e clienti che ogni giorno devono scegliere di tornare. Lotta all’abusivismo e alle cattive abitudini di consumatori pigri. È la quotidianità di migliaia di piccole imprese italiane, lontana anni luce dall’immagine di un’attività minore. Ma nella vicenda c’è un elemento ancora più significativo. Il mestiere della parrucchiera viene evocato mentre si rivendica maggiore dignità per le donne. Proprio quella professione, invece, ha rappresentato per generazioni una strada concreta verso l’indipendenza economica femminile. Migliaia di donne hanno aperto un salone, investito i propri risparmi, assunto collaboratori, cresciuto figli e costruito attraverso il lavoro una libertà che non aveva bisogno di essere proclamata. La loro emancipazione ha avuto anche la forma molto concreta di una saracinesca alzata ogni mattina, di un’attività intestata a proprio nome, di un reddito guadagnato grazie alla propria competenza e alla propria passione. Non hanno ricevuto autonomia per concessione. Se la sono conquistata. Da Segretario di Casartigiani Napoli rappresento una realtà che comprende circa 30mila Artigiani e 164 professioni operanti a Napoli e provincia. Numeri che raccontano una parte dell’economia spesso osservata attraverso categorie ormai antiche. Dietro ci sono persone che hanno trasformato una competenza in reddito, un mestiere in attività e, in molti casi, una piccola attività in un’azienda capace di dare lavoro ad altri.

Il prestigio sociale indebolito

Il paradosso emerge con particolare evidenza quando guardiamo alle nuove generazioni. Le imprese cercano professionalità che faticano a trovare, mentre per anni abbiamo alimentato l’idea che imparare un mestiere significasse scegliere una strada meno ambiziosa. Abbiamo indebolito il prestigio sociale di alcune competenze e oggi ci accorgiamo del loro valore proprio perché cominciano a mancare. Celebriamo il Made in Italy e dimentichiamo che, prima del marchio, vengono le persone capaci di produrlo. A quel punto una frase pronunciata durante una polemica politica smette di riguardare soltanto i suoi protagonisti e pone una domanda sul valore che attribuiamo al lavoro. Perché lavorare con le mani non significa rinunciare a lavorare con la testa. Un gesto professionale porta con sé studio, esperienza, capacità, responsabilità. E quando quella competenza diventa attività economica porta con sé anche il rischio di impresa

L’idea del lavoro

Non esiste alcuna modernità nel considerare tutto questo residuale. Al contrario, una delle sfide dei prossimi anni sarà impedire che mestieri costruiti attraverso decenni di conoscenza scompaiano insieme alle generazioni che li hanno custoditi.

“Parrucchiera”, dunque, non è una diminutio. È il nome di una professione, è la categoria più numerosa del comparto Artigiano. Il problema nasce quando smettiamo di usarlo per dire che cosa fa una persona e cominciamo a usarlo per stabilire quanto vale.

È una distinzione che riguarda il linguaggio solo in apparenza. In realtà riguarda l’idea che abbiamo del lavoro.

Fabrizio Luongo Segretario Casartigiani Napoli

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