Il senatore campano Francesco Silvestro lascia Forza Italia e aderisce alla Lega. Imprenditore napoletano, eletto al Senato nel 2022, Silvestro ricopre attualmente la carica di presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, incarico istituzionale di rilievo nel raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali.

Oggi il passaggio è stato formalizzato nel corso di un incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha accolto il senatore nella squadra della Lega, dandogli pubblicamente il benvenuto. Silvestro lascia così il gruppo parlamentare di Forza Italia per aderire a quello della Lega al Senato.

Il passaggio si inserisce nel quadro dei movimenti politici all’interno della maggioranza di centrodestra e rafforza la presenza della Lega in Campania, territorio strategico negli equilibri politici del Mezzogiorno.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro