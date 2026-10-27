C’è chi presta la propria opera e chi invece presta la propria persona. È il destino del senatore Antonio Guidi, eletto come capolista di Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale dell’Umbria. Lui vorrebbe ovviamente aderire al gruppo della forza politica per cui è stato eletto, ma invece il partito chiede a lui e ai suoi colleghi Salvitti e Petrella di aderire al gruppo Noi Moderati che, senza di loro, non potrebbe raggiungere il minimo di sei senatori previsto dal regolamento per costituirsi. Un piccolo sacrificio in nome del partito. Del resto, sempre nell’ambito del centrodestra siamo!

La regola da aggirare

Ma ora la nuova legge elettorale ha aumentato da 1.500 a 6mila le firme minime per circoscrizione per chi – non presente in Parlamento – vuole presentare proprie liste alle prossime elezioni. A meno che, entro lo scorso 24 ottobre, data di entrata in vigore della legge, riesca a costituire un gruppo parlamentare o una componente politica nel gruppo misto. E per costituire un gruppo misto al Senato – incredibilmente – basta un solo senatore (un ossimoro!) purché rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato propri candidati alle elezioni non solo politiche ma anche regionali o europee (ma sì: abbundandis in abbundandum, direbbe Totò) e abbia così conseguito l’elezione di propri rappresentanti.

Il parlamentare in prestito

Da qui in questi ultimi giorni una frenetica caccia al parlamentare, meglio senatore, che possa prestarsi (proprio nel senso letterale di essere prestato) a dare vita a componenti politiche del misto che consentano a partiti vecchi e nuovi di entrare a far parte delle rispettive coalizioni. Così il senatore Nave (nomen omen) viene prestato dal gruppo del M5S – passando dalla componente politica di AVS forse per condividere il prestito – per costituire la componente Avanti PSI del socialista Maraio, alla cui denominazione viene aggiunta quella di Progetto Civico Italia, la forza politica di Onorato. Così il senatore Crisanti viene prestato dal gruppo del Pd (!) per costituire al Senato la componente politica Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Open Sinistra (quattro giorni prima denominata semplicemente Open Sinistra FVG).

E il Nostro? Una pallina da flipper (rispettosamente parlando). Il 21 ottobre passa dal gruppo Civici d’Italia alla citata componente politica Avanti PSI – Progetto Civico Italia dove però non resta nemmeno 24 ore. Lo stesso giorno, infatti, cessa di farne parte e – udite, udite – passa alla componente politica Italia Domani – Marco Rizzo. Capite? Un senatore di Fratelli d’Italia prestato per permettere a Marco Rizzo di costituire la sua componente politica. È vero che – come si suol dire – gli estremi si toccano, ma al senatore Guidi va tutta la nostra simpatia (nel senso etimologico del termine) e solidarietà per essersi dovuto prestare in nome della disciplina di partito a tutti questi trasferimenti. Del resto, quello del “prestatore parlamentare” è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo! Viva il divieto di mandato imperativo!

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Salvatore Curreri