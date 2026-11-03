Dal momento che la sinistra giudiziaria ha vinto le elezioni e che, dunque, sembrano non esserci più speranze di esprimere una maggioranza al Consiglio superiore della magistratura ideologicamente “affine” al centrodestra, cosa c’è di meglio che nominare Antonio Di Pietro a Palazzo Bachelet? È il ragionamento che si fa da giorni in via della Scrofa e che ha trovato in Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, il suo primo fautore.

Fratelli d’Italia vuole Di Pietro al Csm per mettere in difficoltà le toghe rosse

“Tanto è inutile insistere, cerchiamo almeno di mettere i bastoni fra le ruote alle toghe“, fanno sapere i meloniani. “Solo lui è in grado di contrastare i capi delle ‘toghe rosse’, a cominciare dal pm Eugenio Albamonte”, aggiungono a microfoni spenti. Un’ipotesi che, come raccontato la scorsa settimana, ha subito incontrato la contrarietà di Forza Italia, ma che non è stata affatto archiviata neppure dopo la levata di scudi dei capigruppo al Senato e alla Camera, Stefania Craxi ed Enrico Costa. Del resto, FdI sa bene che, con i numeri attuali, è molto difficile, se non impossibile, che un proprio esponente possa aspirare alla vicepresidenza del Csm. E allora perché, come si usa dire, non buttare la palla in tribuna? Anche a costo di scontentare gli alleati, a cominciare proprio dagli azzurri, che avrebbero candidature meno divisive e che, in qualche modo, potrebbero giocarsi la partita in un’ottica diversa.

Alla sinistra giudiziaria non conviene stravincere anche la vicepresidenza

C’è infatti un aspetto da considerare: alla sinistra giudiziaria, che ha già vinto le elezioni, non conviene stravincere anche nella partita per la vicepresidenza. Il Comitato di presidenza resterebbe comunque saldamente nelle mani delle toghe progressiste, che esprimono sia il primo presidente della Cassazione, Pasquale D’Ascola, sia il procuratore generale, Piero Gaeta. Questa riflessione si scontra, però, con la delusione di Fratelli d’Italia per la gestione dell’attuale consiliatura, considerata sulla carta “a trazione centrodestra”, ma che nella realtà dei fatti si è rivelata tutt’altro. Chi si aspettava che il nuovo equilibrio potesse incidere sulla geografia giudiziaria è rimasto deluso. Nel mirino è finito soprattutto il vicepresidente Fabio Pinelli, nominato in quota Lega, “accusato” di aver alimentato una conflittualità con i componenti laici di centrodestra, provocando divisioni e spaccature nel fronte che avrebbe dovuto sostenerlo.

La carta Di Pietro

In questo scenario ecco dunque la carta Di Pietro, per tutti Tonino, il pm di Montenero di Bisaccia diventato il volto più popolare di Mani Pulite. Il suo accento molisano, il linguaggio schietto, le espressioni entrate nel lessico politico nazionale, a cominciare da quel “non c’azzecca niente” che Treccani ha persino registrato come “dipietrese”. Uno stile inconfondibile, lontano anni luce dal linguaggio felpato dei palazzi romani. “Fidatevi, meglio lui che il solito professore logorroico o l’avvocato bolso”, aggiungono dal partito della premier, confidando in un ripensamento dei forzisti.

Quando Berlusconi gli propose il Ministero dell’Interno e quel Sì alla separazione delle carriere

Anche il suo rapporto con Silvio Berlusconi, infatti, è tutto da raccontare. Nel maggio del 1994 il Cavaliere, appena arrivato a Palazzo Chigi, gli propose il Ministero dell’Interno. Di Pietro rifiutò, scegliendo di proseguire il lavoro al fianco dei colleghi del pool milanese. Qualche anno dopo, i due si sarebbero ritrovati su fronti opposti, con l’ex pm diventato uno dei più tenaci avversari politici del leader di Forza Italia. Ma c’è un altro elemento che oggi rende il suo nome particolarmente interessante: la separazione delle carriere. Di Pietro non ha mai fatto mistero di essere favorevole, definendola una scelta di buon senso e una conseguenza del principio del giudice terzo e imparziale. Una posizione ribadita anche nel referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo. Insomma, l’ex simbolo di Mani Pulite potrebbe ritrovarsi a Palazzo Bachelet con una missione decisamente diversa da quella che lo rese famoso negli anni Novanta: mettere in difficoltà le “toghe rosse”.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

© Riproduzione riservata

Giovanni M. Jacobazzi