Dopo i vertici di Oslo e San Pietroburgo, la macchina della diplomazia prova a capire in che modo possa concretizzarsi quanto incassato da Steve Witkoff con il presidente russo Vladimir Putin e con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Da Mosca, dopo l’euforia dell’incontro tra il presidente russo e l’inviato di Donald Trump, sono arrivati segnali di fiducia ma anche di cautela. Il portavoce, Dmitry Peskov, ha chiarito che non è stato deciso nulla sul vertice tra Putin, Trump e Xi né sull’eventuale presenza del presidente russo al summit del G20 a Miami. Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha espresso la stessa idea per quanto riguarda una possibile riunione tra il presidente russo, quello statunitense e quello ucraino. “L’argomento è in discussione. Ma non c’è ancora un’intesa definitiva in merito. Non c’è un accordo completo, ma si sta lavorando”, ha detto Ryabkov. E dall’Ucraina sono proseguiti i commenti al vetriolo di Zelensky e dei più alti funzionari del Paese sia per il rapporto fra Trump e Putin sia sulle parole di Witkoff sul capo del Cremlino “umanitario”.

Dopo i bombardamenti russi che hanno colpito l’Ucraina (in particolare Kyiv) e mietuto nove morti, il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha criticato l’inviato Usa dicendo che “l’appeasement, il servilismo e l’adulazione non fermeranno questa guerra”. “Tre ondate di missili balistici sono state lanciate contro Kyiv dagli ‘umanitari’ russi da ieri sera“, ha tuonato Zelensky. E in un podcast, il presidente ucraino ha nuovamente criticato la scelta di Trump di sospendere il Graham Act evitando così di imporre (al momento) nuove sanzioni alla Russia. “Non so perché non lo faccia”, ha detto Zelensky, parlando di “un rapporto speciale” tra i due leader. “Forse c’è qualcos’altro”, ha concluso, “posso fare solo delle ipotesi, magari ci sono accordi economici, vecchie relazioni? Non so”. Allusioni che confermano la rabbia di Kyiv per le mosse della Casa Bianca, con Zelensky che ha anche chiesto perché Trump non usi la stessa “retorica” contro Putin.

La frattura è evidente. Ma a questo punto, è chiaro anche che Zelensky debba in qualche modo assecondare in parte le iniziative del tycoon prima di rimanere senza aiuti Usa e in balia dei missili russi. La sponda, per il leader ucraino, non può che arrivare dall’Europa. E proprio per questo, anche all’interno del Vecchio Continente si inizia a valutare come inserirsi nella partita diplomatica per evitare di essere schiacciati ed esclusi da Mosca e Washington (e Pechino), ma anche per non lasciare l’Ucraina da sola. L’impressione, in sede Ue e a Londra, è che con Putin prima o poi bisognerà tornare a parlare. E per questo motivo, secondo Politico, si inizia a riflettere su chi possa rappresentare l’Europa con lo zar. Emmanuel Macron appare molto indietro nonostante abbia cercato contatti con Putin e abbia l’ambizione di rappresentare l’Europa da presidente francese. Gli altri leader sono considerati troppo vicini a Kyiv. Il candidato più forte, a detta delle fonti, è il presidente finlandese Alexander Stubb. Ha un buon rapporto con Trump, ed Helsinki ha una forte tradizione di dialogo e anche di mediazione con Mosca. Non a caso, Stubb era a Oslo con Zelensky e Witkoff e gli altri rappresentanti dell’Ue e della Nato. Ed escludendo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’Alta rappresentante Kaja Kallas (fortemente avverse al Cremlino), l’unico candidato di spicco targato Bruxelles sarebbe il presidente del Consiglio europeo António Costa.

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Lorenzo Vita