La Francia accusa direttamente Teheran, e nello specifico l’apparato cyber dei Guardiani della Rivoluzione islamica iraniana (CGRI) di avere condotto operazioni di sabotaggio e destabilizzazione sul territorio francese. E per analogia, trattandosi di un attacco identico diffuso verso Germania, paesi scandinavi e Italia, Parigi accusa Teheran di aver agito anche contro di noi. L’accusa è contenuta in un dossier del 9 novembre 2026, intitolato «Attività cyber offensive condotte da attori iraniani legati al CGRI», elaborato dal Centre de Coordination des Crises Cyber (C4), organismo interministeriale che riunisce cinque strutture strategiche: ANSSI (Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi), COMCYBER (Comando della cyberdifesa), DGA (Direzione generale degli armamenti), DGSE (servizi segreti esteri) e DGSI (sicurezza interna).

L’operazione più grave risale all’11 e 12 ottobre 2026. Nella notte tra domenica e lunedì, gli hacker hanno compromesso i controllori degli impianti di refrigerazione di circa 700 punti vendita della grande distribuzione francese. Alterando i parametri di sbrinamento e impostandoli su temperature elevate, hanno provocato ingenti perdite di merci e almeno 15 principi d’incendio. Tra i gruppi coinvolti figurano Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour e Intermarché. Colpiti anche macellerie, un mattatoio e stabilimenti agroalimentari cooperativi. Nella stessa campagna sono stati presi di mira dispositivi Schneider Electric installati in piccole centrali idroelettriche, con effetti più limitati.

Chi ha organizzato l’attacco?

Il dossier attribuisce la responsabilità al CGRI e l’esecuzione all’unità Shahid Kaveh, appartenente al Centro elettronico e cyber dei Guardiani della Rivoluzione (CGRI-CEC). Il reparto è diretto da Mahdi Lashgarian e Reza Salarvand, mentre Hamid Reza Lashgarian figura come responsabile del centro. L’unità opera anche attraverso identità digitali utilizzate per rivendicare le operazioni: CyberAveng3rs, Soldiers of Solomon, Mr. Soul e Cyber Isnaad Front. La sua piattaforma di comunicazione è CyberbanNews. Gli investigatori francesi indicano quattro elementi a sostegno dell’attribuzione: l’utilizzo di infrastrutture già impiegate per ricognizioni su dispositivi Schneider Electric; il ricorso al software di scansione FOFA; la pubblicazione della rivendicazione su CyberbanNews il 13 ottobre; il ritrovamento di tracce della lingua persiana nell’infrastruttura dell’attacco. Gli operatori conoscevano inoltre da tempo i sistemi industriali Schneider Electric, Siemens e Rockwell. Già dall’aprile 2026 avevano utilizzato il protocollo Modbus sulla porta 502 per individuare e analizzare apparati industriali francesi.

Non si tratta di un episodio isolato. Il dossier ricostruisce una campagna avviata almeno nel 2020, attribuita a un’altra unità del CGRI-CEC: Shahid Shoostari, conosciuta anche come Iliyanet ed Emennet Pasargad. A questa struttura viene ricondotto il cyberattacco contro Charlie Hebdo. Il 4 gennaio 2023, giorno in cui il settimanale doveva pubblicare i risultati di un concorso di caricature dell’allora Guida suprema Ali Khamenei, il sito commerciale della testata venne violato e il database sottratto. L’operazione sarebbe stata una ritorsione per la ripubblicazione, nel settembre 2020, delle caricature di Maometto. Un secondo fronte si aprì alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 20 luglio, un’azienda francese che gestiva sistemi di affissione video venne compromessa. L’obiettivo era dirottare i display pubblicitari per trasmettere fotomontaggi contro la partecipazione degli atleti israeliani ai Giochi. L’intrusione fu scoperta prima che le immagini potessero essere effettivamente diffuse. Le indagini individuarono strumenti già associati a Emennet Pasargad, attività di navigazione su siti di media francesi e due indirizzi IP appartenenti a provider iraniani. I fotomontaggi erano stati pubblicati il 24 luglio su un account Instagram in lingua persiana, rilanciati da due profili X e dal quotidiano iraniano Jahan News.

Il quadro che emerge è quello di una strategia che combina sabotaggio industriale, sottrazione di dati, propaganda e intimidazione. Non soltanto spionaggio, dunque, ma operazioni concepite per produrre danni economici, condizionare il dibattito pubblico e colpire infrastrutture strategiche. La novità del dossier francese è la ricostruzione organica della catena di comando e l’attribuzione esplicita delle operazioni a due unità riconducibili ai Guardiani della Rivoluzione. E l’estensione dell’investigazione francese a interessi europei, e italiani. Parigi tuona mentre Roma non ha ancora rese note le risultanze delle indagini affidate a AISE e ACN.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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