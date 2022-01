Dalla chiesa di Santa Lucia, Circonvallazione Clodia a Roma, esce una bara coperta da una bandiera con la svastica. E’ l’omaggio dei camerati per Alessia “Tungsy” Augello, militante e dirigente di Forza Nuova, morta all’età di 44 anni per una trombosi il 7 gennaio scorso, come riporta il sito FascinAzione.info. Dopo il funerale che si è tenuto ieri 10 gennaio, i camerati si sono schierati al lato della bara e al grido ‘presente!’ hanno salutato la forzista con il saluto romano.

In un video della cerimonia pubblicato dalla testata Open, si intravedono i volti, tra gli altri, di Vincenzo Nardulli, uno dei capi del gruppo neofascista fondato da Roberto Fiore e al quale appartiene anche Giuliano Castellino, in carcere insieme a Fiore per l’assalto alla sede nazionale della Cgil il 9 ottobre scorso.

Gli investigatori della Digos, presenti sul posto, stanno lavorando per individuare coloro che hanno partecipato al funerale neofascista. Le indagini sono già scattate e potrebbero portare a denunce. L’obiettivo è raccogliere elementi di prova per colpire i militanti di estrema destra che hanno materialmente sistemato la bandiera nazista sulla bara. Sebbene il funerale si sia svolto senza problemi di ordine pubblico, le immagini della cerimonia funebre della bara coperta dalla svastica fanno discutere.

In un post pubblicato sui social network don Alessandro e don Paolo Emilio, titolari della parrocchia, hanno condannato quanto avvenuto sul sagrato della chiesa: “Abbiamo pregato e confortato familiari ed amici intervenuti, affidando l’anima di Alessia a Dio Padre misericordioso. Purtroppo quanto si è verificato all’esterno della chiesa alla fine della celebrazione è avvenuto senza nessuna autorizzazione da parte del parroco né del sacerdote celebrante, entrambi all’oscuro di quanto stava per accadere. A tale proposito intendiamo esprimere la nostra profonda tristezza, delusione e disappunto per quanto si è verificato prendendo le distanze da ogni parola, gesto e simbolo utilizzati all’esterno della chiesa, riconducibili a ideologie estremiste lontane dal messaggio del Vangelo di Cristo”.

Anche il mondo politico ha espresso sgomento per l’episodio. Il democratico Emiliano Fiano con un lungo post su Facebook ha condannato il gesto: “In Italia non dovrebbe essere permesso ostentare quella bandiera nel 2022 davanti una chiesa per un funerale”.

Il segretario del Pd Roma Andrea Casu attacca: “Ora basta. I funerali e le commemorazioni non possono diventare i pretesti per fare apologia del fascismo e del nazismo”.

