Tutto il mondo è paese. La pizzeria di Errico Porzio a Milano ha subito nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 3,45 un furto con spaccata. Un uomo in scooter che darebbe risultato rubato, infatti, sfruttando la ruota davanti del motorino, in pochi minuti è riuscito a spaccare un vetro che dà sulle cucine del locale creandosi un varco per entrare nella pizzeria. Una volta spaccato il vetro, il bandito ha messo comodamente lo scooter sul cavalletto, si è leggermente piegato per entrare e di è diretto rapidamente verso la cassa. Una volta raggiunta l’ha materialmente presa staccando tutte le connessioni, sottraendo un tablet ed è andato via.

Il malvivente una volta tornato al mezzo ha posizionato la cassa sul pianale anteriore del motorino, si è tolto e rimesso il casco, ed è andato via indisturbato. Il tutto nel silenzio della notte milanese e senza nessuno che si sia accorto di nulla o sia intervenuto.

Le immagini del furto in possesso della struttura sono a disposizione delle forze dell’ordine e in gestori del locale stanno riparando i danni e presentando regolare denuncia dell’accaduto. Il bottino del malvivente, che è presumibilmente l’incasso della scorsa sera, gli può costare però fino a 6 anni di carcere.

Per il celebre pizzaiolo più del danno economico, resta l’amarezza. Anche se il suo locale è stato vittima di questo episodio, Porzio la prende con un sorriso e coglie l’occasione sui social per fare il verso a Cruciani. Infatti riprendendo un celebre modo di dire del giornalista de La Zanzara, il pizzaiolo, che vanta una quindicina di sedi in tutto il sud Italia ma solo una al nord, chiede ai suoi follower: “In quale città…”.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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