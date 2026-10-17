Le comunità italiane all’estero come interlocutori economici, i borghi come destinazioni da riscoprire, l’artigianato come biglietto da visita sui mercati internazionali. È attorno a queste tre direttrici che si è sviluppata la scorsa settimana la missione a New York dell’associazione “I Sud del Mondo”, conclusasi con la consegna di un riconoscimento all’ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, e all’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza. L’iniziativa è stata voluta da Giuseppe Galati, responsabile scientifico dell’associazione e vicepresidente vicario di Noi Moderati, da tempo impegnato nella costruzione di relazioni tra il tessuto produttivo meridionale e le comunità italiane negli Stati Uniti.

La missione, organizzata in occasione della ricorrenza del Columbus Day, ha avuto al Consolato generale d’Italia uno dei suoi appuntamenti principali, con il racconto delle esperienze di Michele Affidato, maestro orafo calabrese conosciuto anche per le opere realizzate per diversi pontefici, e Maurizio Talarico, fondatore della maison specializzata in cravatte, foulard e accessori sartoriali; due realtà differenti ma accomunate dalla capacità di trasformare competenze artigianali e tradizioni in prodotti riconoscibili anche all’estero.

Sul punto Galati ha richiamato il legame tra manifattura, competitività e sviluppo. “Sostenere le imprese – ha affermato – significa investire nell’occupazione e nella trasmissione dei mestieri, oltre che nella possibilità per il Sud di conquistare nuovi spazi sui mercati internazionali”. All’incontro ha partecipato anche Vito Pitaro, consigliere regionale calabrese delegato dal presidente del Consiglio regionale.

La trasferta newyorkese è stata l’occasione inoltre per presentare il turismo delle “radici”, un progetto che parte dalla Calabria e dalla Sicilia e vuole collegare i piccoli borghi ai discendenti degli emigrati italiani attraverso storie familiari, testimonianze e percorsi di valorizzazione territoriale. Il primo trailer è stato dedicato al comune di Badolato, in provincia di Catanzaro. L’idea è fare della memoria migratoria una leva per riportare attenzione e visitatori nei luoghi d’origine, creando un rapporto continuativo tra le comunità all’estero e i territori. “Promuovere il Sud significa custodirne le radici, riconoscerne le eccellenze e costruire nuove opportunità per le generazioni future”, ha ricordato Pompeo Torchia, presidente dell’associazione. Non è mancato, infine, un momento culturale, con la presentazione del libro “Donne del Sud” del giornalista Pino Nano.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

© Riproduzione riservata

Giovanni M. Jacobazzi