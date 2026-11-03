«A un certo punto della storia, il mare scompare completamente dalla prospettiva di sviluppo del Mezzogiorno». È il punto da cui partirà la riflessione che lo storico Ernesto Galli della Loggia terrà a Matera il prossimo 7 novembre, in occasione del convegno promosso dalla Società Dante Alighieri dal titolo “Sud chiama Sud. Matera e il Mediterraneo tra presente e futuro”.

Professore, quando inizia questo “abbandono del mare”?

«Coincide con l’inizio dell’espansione ottomana nel Mediterraneo, tra XV e XVI secolo, quando i musulmani contendono a Venezia il dominio di questo mare fino alle coste della Campania. Allora inizia un ritrarsi del Mezzogiorno dal mare, che per la verità riguarda tutta l’Italia».

Non tornerà più centrale nella nostra storia?

«Soltanto nell’Ottocento ci sarà una sua lenta riscoperta, che porterà il nostro Paese a riprendere la propria vocazione marittima, navalista. Ma non sarà così per il Sud Italia».

Un’occasione persa…

«Certo, il Mediterraneo ha acquistato una centralità assoluta dal punto di vista geopolitico. Del tutto centrale è diventato anche per il commercio marittimo, che ha avuto un boom straordinario con la globalizzazione e soprattutto con l’invenzione dei container. A questo si aggiunga l’enorme crescita industriale dei paesi asiatici (la Cina, la Corea e l’India in primis)».

L’Italia ha riacquistato consapevolezza del proprio ruolo di potenza marittima?

«Non ancora, ma vedo qualche buon segno. Il porto di Gioia Tauro, che languiva dopo la sua costruzione da tempo concentra sulle sue banchine una quantità notevole di traffico. Ricordo di averlo visto a metà degli anni ‘80: era un porto immenso, ma con chilometri di banchine completamente deserte, adesso invece è un porto affollato, in prevalenza, credo, da container provenienti dalla Cina».

Cosa blocca un più pieno sviluppo?

«È giunta l’ora smetterla con la questione meridionale come atteggiamento vittimistico e come pretesa risarcitoria del Sud. Ciò ha contribuito a oscurare i limiti storici fortissimi che hanno avuto e continuano ad avere le classi dirigenti del Mezzogiorno. Vera palla al piede di questa parte del Paese».

In cosa consiste l’errore?

«Nel rapporto che i gruppi dirigenti stabiliscono con la società meridionale, e che la società meridionale stabilisce con loro. O viceversa, se si preferisce».

Come lo definirebbe?

«Un rapporto di complicità. Se da un lato la classe politica sollecita e solletica questo atteggiamento vittimistico e risarcitorio del proprio elettorato, attribuendo tutte le responsabilità sempre ad altri, a fattori esterni, dall’altra parte l’elettorato sa di poter contare sui favori della classe dirigente per il disbrigo delle proprie necessità quotidiane».

Quali altri segni positivi osserva…

«Il fatto che oggi i prodotti dell’agricoltura meridionale possano arrivare dalla sera alla mattina sui mercati di Milano e di Torino è una grande opportunità. Il Mezzogiorno di oggi non è più isolato dal resto del Paese, anche sul piano ferroviario. La Bari-Napoli è un passo importante, per non parlare di quanto potrebbe esserlo il ponte sullo stretto…».

È favorevole?

«Ne sono un convinto tifoso. Cambierebbe completamente la geografia del Paese, con enormi benefici per tutti».

© Riproduzione riservata

Pino Suriano