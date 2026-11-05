Chi vuole fermare la crescita del calcio italiano? La risposta di una Federazione in crisi di risultati arriva dall’incredibile teatrino messo in scena per le elezioni federali del prossimo 14 dicembre. Elezioni alle quali Giovanni Malagò, vincitore già a giugno col 68,58% dei voti prima di decadere per vizio di tesseramento, avrebbe dovuto partecipare (in regola) senza concorrenti. Sarebbe stato inutile mettere in discussione l’adeguatezza di un manager sportivo per il quale parlano i risultati ottenuti al CONI, sarebbe stato folle non confermargli la fiducia dopo i primi punti portati a casa dalla Nazionale A in Nations League con un allenatore che lo stesso Presidente aveva scelto personalmente, sarebbe stato paranormale fermare un progetto pluriennale, sottoscritto solo pochi mesi prima dai club di Serie A per avviare un percorso di risanamento appena iniziato, sarebbe stato irresponsabile pensare di poter far perdere ulteriore tempo, condannando Malagò e poi FIGC e poi ogni stakeholder, a un futuro incerto.

Eppure qualcuno ha pensato che fosse giusto così. Ha pensato che fosse giusto provarci, e candidare il pischello Senatore, 82enne, Adriano Galliani – che mesi prima aveva detto di no – alla Presidenza: per avere un uomo di fiducia in via Allegri, per coltivare interessi personali, per fare uno sgarbo a Malagò. Ognuno dei cospiratori si rivede in una categoria, non curandosi del danno al movimento, del tempo fatto perdere a un Presidente impegnato a guadagnarsi una riconferma che gli spetterebbe quasi di diritto piuttosto che continuare a lavorare per gli interessi del calcio italiano, di cristallizzare una Federazione che già non brillava per efficienza. L’occasione per gli uomini dei palazzi milanesi era troppo ghiotta, il resto può aspettare. Come se non riguardasse il loro stesso ambiente. Prima è in gioco la loro carriera.

L’operazione che ha condotto Galliani alla candidatura è stata definita “golpe”, “gioco sporco”, ma è semplicemente una dimostrazione pura di quello che la vecchia classe dirigente italiana è in grado di produrre. Provavano a muovere il popolo sollevando indignazione sul fatto che solo in Italia un Presidente uscente potesse diventare commissario di sé stesso. Era stato definito un “pasticcio azzurro”. Dietro i passaggi burocratici c’era però un 68% a giustificare il tutto. E il nome di Galliani, invece, come si giustifica? Lo spieghino agli sportivi italiani Aic (Assocalciatori) e Aiac (Assolenatori), il cui peso alle prossime elezioni federali varrà per il 20% e 10%, che con Marotta e Percassi hanno optato per la gran virata. Parlino dei ‘no’ incassati da Malagò, dal quello che proprio non gli è andato giù (se se ne può parlare) in questi pochi mesi, del perché hanno cambiato idea (se, ancora una volta, gli argomenti fanno onore).

I sostenitori di Galliani ci parlino poi della mancata nomina immediata di Giancarlo Viglione al posto di Marco Brunelli nel ruolo di segretario generale e di quanto ha influito. Il calcio italiano sta già scontando la sua pena: una Federazione nuovamente bloccata dopo i tre mesi che hanno seguito le dimissioni di Gravina. E che bloccata resterà fino al 14 dicembre, senza dare a Malagò, pur nel ruolo di commissario, la certezza di una Presidenza che gli avrebbe permesso di lavorare in altro stato. E se per un colpo di scena Galliani dovesse vincere, si inizierebbe nuovamente da capo. Quantomeno si libererebbe un posto in parlamento. Ma i nuovi cospiratori, probabilmente, a questo hanno già pensato.

Redazione

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Luca Frasacco