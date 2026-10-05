Servirà ancora del tempo per la richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi alla luce del numero di elementi emersi alla chiusura della indagini del secondo filone del processo di Garlasco, che vede oggi come unico indagato Andrea Sempio. È quanto riporta l’Ansa, che aggiunge come la difesa stia riscontrando tantissimi elementi a favore del 43enne, a dimostrazione della sua innocenza, e sui quali ci saranno anche interlocuzioni con la Procura pavese. Nessun tempo definito, ma la strada che sceglieranno di percorrere gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis sempbra ormai definitiva.

I legali nei giorni scorsi aveva parlato di nuovi “elementi”, di cui uno in particolare destinato a fare “scalpore”, facendo pensare ad una possibile nuova testimonianza. “Non riguarda le indagini del 2007”, aveva anticipato l’avvocato Boccellari. I nuovi elementi – necessari per la revisioni – verrano alla luce solo con il deposito della richiesta.

La valutazione psicologica su Stasi

La probabile testimonianza non è però l’unica novità emersa sul delitto di Garlasco nelle scorse ore. All’interno di una serie di cartelle informatiche consegnate dai Ris su richiesta della procura di Pavia sono state ritrovate carte mai confluite nel fascicolo processuale, così come una relazione della psicologa e criminologa Alessandra Bramante su Alberto Stasi.

Stilato in una fase iniziale delle indagini, il documento è composto da una serie di appunti sulla personalità di Stasi, con i quali si invitano gli inquirenti ad approfondire alcuni aspetti. Un documento però da cui la stessa Bramante ha preso le distanze: “Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio relazioni metto data e firma” ha detto ospite di Salvo Sottile nella trasmissione Ore 14 su Rai 2. I magistrati di Pavia saranno ora impegnati a ricostruire a che titolo è stato prodotto il documento e perché non era stato depositato ma conservato nelle carte.

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Luca Frasacco