“La segretezza del colloquio tra difensore e assistito è connotata dalla stessa sacralità della confessione religiosa”, afferma solenne il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo questa settimana all’interrogazione del senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin sulle intercettazioni delle conversazioni tra Alberto Stasi e il suo avvocato, finite nei mesi scorsi su tutti i giornali. Ma alla condanna sul piano dei principi si accompagna un esito più prudente sul fronte delle responsabilità: “Allo stato non emergono condotte suscettibili di assumere rilievo sul piano disciplinare”. Per gli eventuali fatti risalenti al 2007, aggiunge poi il ministro, occorre inoltre valutare la prescrizione. Insomma, questa volta è andata così. Pazienza.

La risposta, alquanto burocratica, ricostruisce la storia delle registrazioni attraverso gli elementi trasmessi dalla Procura generale di Milano. Le intercettazioni a carico di Stasi furono disposte nel 2007 dalla Procura di Vigevano all’indomani dell’omicidio di Chiara Poggi. Le conversazioni, successivamente trascritte, entrarono quindi nel fascicolo giudiziario, seguendo poi gli atti nei diversi passaggi processuali, fino alla Cassazione e al successivo ritorno negli archivi dell’ex Procura di Vigevano. All’epoca, si legge nella risposta all’interrogazione, le intercettazioni non venivano custodite nell’archivio riservato oggi previsto dall’articolo 269 del codice di procedura penale. Le parti potevano consultarle attraverso le trascrizioni cartacee o ascoltando i supporti digitali.

Il fascicolo, con le trascrizioni e i supporti informatici, transitò così in più uffici giudiziari. Secondo quanto riferito al Ministero, diverse parti processuali avevano avuto conoscenza degli atti fin dal deposito iniziale. La ricostruzione chiarisce come quel materiale sia rimasto accessibile nel corso degli anni, ma non spiega chi abbia materialmente consegnato le conversazioni ai giornali né attraverso quale passaggio siano state diffuse. Nordio sottolinea anche che le intercettazioni non furono citate né utilizzate per motivare la condanna di Stasi. Un dato che non attenua la gravità dell’accaduto: “Le conversazioni di un difensore terzo rispetto ad un procedimento non possono essere ascoltate, a prescindere dall’utilizzabilità processuale che, ovviamente, è esclusa dal nostro codice”.

Il punto, infatti, non è soltanto la pubblicazione degli audio o delle trascrizioni. L’articolo 103 del codice di procedura penale è molto chiaro e prevede specifiche garanzie per l’attività difensiva, vietando le intercettazioni delle conversazioni dei difensori quando hanno per oggetto tale attività. La tutela del rapporto tra avvocato e assistito viene prima dell’eventuale utilizzo processuale del materiale. Queste registrazioni, per la cronaca, sono riemerse anche nel nuovo procedimento a carico di Andrea Sempio, l’altro indagato per il delitto di Garlasco. La risposta precisa infine che i supporti digitali contenenti le intercettazioni del 2007 non sono stati duplicati, pur facendo parte del materiale depositato dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato il 7 maggio 2026. Nordio ha comunque assicurato che gli approfondimenti proseguiranno. Nel frattempo chi ha intercettato Stasi mentre parlava con il suo avvocato, in barba ad ogni regola, può dormire sereno fra quattro guanciali.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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