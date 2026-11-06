Prima che Alberto Stasi chiamasse i carabinieri la mattina del 13 agosto 2007, quando a Garlasco fu assassinata Chiara Poggi, c’era già chi sapeva dell’omicidio avvenuto nella villetta di Via Pascoli. Secondo una testimone la voce correva già in Paese nonostante fino ad oggi Stasi sia ancora considerato il primo scopritore del cadavere. A raccontare il fatto è una donna che all’epoca lavorava in un ristorante di Dorno, e a “Storie Italiane”, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1, aggiunge che era stata messa al corrente nella notizia un’ora e mezzo prima della chiamata del fidanzato di Chiara a 118.

La testimone apre un giallo sull’omicidio di Garlasco

“Facevo la cuoca presso quella struttura – aggiunge la donna -, e a mezzogiorno cominciavamo a sistemare il buffet. A quell’ora girava voce di una ragazza morta a Garlasco, arrivava la gente e parlava solo del ritrovamento di un cadavere, mentre si iniziò a parlare di omicidio soltanto nel pomeriggio. Me lo ricordo bene, è da tanto che lo tengo dentro di me, e non l’ho voluto dire”. La donna ha trovato il coraggio di parlare ai microfoni della Rai ispirata dalle parole dell’avvocato Lovati, che poco tempo prima era tornato sul punto aggiungendo che le voci di Paese stessero già correndo velocemente. “Le parole della donna non fanno altro che rafforzare il mio ricordo di quel giorno”, ha detto Lovati. “Scesi dal mio studio a Vigevano proprio a metà mattinata verso le 11:30-12:00. L’ufficio si trovava proprio sopra la fiera, era il giorno del mio compleanno e fra le bancarelle la gente parlava di questa notizia”.

Il mistero sull’ora della morte di Chiara

Il penalista aveva già ricordato l’evento un anno fa, nell’estate del 2025, quando a Zona Bianca parlò per la prima volta del curioso fatto. Due testimonianze che riaccendono i riflettori sul mistero che riguarda l’ora della morte di Chiara e sul fatto che qualcuno, ancora prima di Stasi, sia venuto a conoscenza del tragico evento, e che potrebbero presto confluire nel prossimo dibattimento. Lo scorso 3 novembre la Procura di Pavia ha formalmente chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, con l’accusa di omicidio aggravato per la morte di Chiara Poggi, intanto i legali di Alberto Stasi, (condannato in via definitiva a 16 anni), Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno dichiarato di essere pronti a metà novembre a procedere con la richiesta di revisione della condanna.

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Luca Frasacco