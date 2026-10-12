Una giornata decisiva per delineare la strategia difensiva in vista del processo: si apre una settimana delicata per Andrea Sempio, 38 anni, ormai prossimo al rinvio a giudizio dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, in un giudizio ad un passo dalla riapertura che ha visto già condannato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione.

Garlasco, Sempio e gli avvocati mettono a punto la strategia

Scadrà il 18 ottobre il termine per il deposito delle memorie e controconsulenze nell’inchiesta che la difesa rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti è chiamata a rispettare. “Riusciremo a chiarire tutto appena potremo”, ha detto Sempio al suo arrivo al centro Genomica di Roma dove in queste ore sta effettuando nuove analisi. Sempre nel pomeriggio è prevista una riunione tra i legali e i consulenti di Sempio per decidere su quali punti intervenire e quante osservazioni presentare alle relazioni depositate dai pm di Pavia.

L’avv. Cataliotti: “Vogliamo vincere il processo subito”

Tra questi ultime spicca la relazione dell’antropologa forense Cristina Cattaneo e di Biagio Eugenio Leone, secondo cui l’intervallo tra le prime lesioni e la morte di Chiara sarebbe verosimilmente compreso tra i 30 e i 60 minuti. Nel pomeriggio, ai microfoni di Lapresse l’avvocato Cataliotti ha precisato: “Non diamo per scontato il rinvio a giudizio venga accolto, ma il rischio evidentemente c’è e i processi possono anche sfociare in assoluzioni, ma noi vorremmo vincerlo prima. Pensiamo a difendere Andrea Sempio minuto per minuto”. Il processo sta per entrare nel vivo.

Redazione

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Luca Frasacco