Andrea Sempio sospettò di ipotetici pagamenti avvenuti tra il suo ex avvocato Massimo Soldani e un carabinieri in cambio di informazioni riservate sul caso Garlasco. È La Verità a ricostruire l’ipotesi che prende forma da una conversazione tra l’indagato e suoi genitori, partendo da alcuni contatti avvenuti nel gennaio 2017 tra Sempio e il luogotenente Silvio Sapone, all’epoca coinvolto nelle indagini, che gli avrebbe proposto di parlare del caso al di fuori della caserma. E un’intercettazione, contenuta negli atti trasmessi dalla Procura di Brescia a quella di Pavia dopo l’archiviazione di Mario Venditti lo confermerebbe: “C’è la possibilità che Soldani abbia messo nelle mani di qualche carabiniere un 1.000 euro per farsi girare qualche informazione”, la frase che alcuni investigatori affermano al giornale di aver ascoltato pronunciare da Sempio.

E i timori di Sempio sulle conseguenze dell’ipotetico pagamento, vengono palesati dall’indagato in una conversazione con i suoi genitori: “Non vorrei che davvero Soldani abbia avuto dei contatti con Sapone oltre quelli che so io, non vorrei che avesse davvero… recuperato delle carte, qualcosa”, si legge nel virgolettato riportato da La Verità e nei successivi si ricostruisce di come il carabiniere, secondo il racconto di Sempio, gli avrebbe proposto di parlare del caso fuori dagli uffici giudiziari. Sapone ha inizialmente negato qualsiasi contatto, ammettendo però successivamente le telefonate dopo aver visionato i tabulati.

Le intercettazioni alimentano quindi i dubbi sulla gestione delle indagini del 2017, su un sistema in cui gli investigatori – come si sente in un altro dialogo tra Sempio e i suoi – “cercavano di prendere le persone che erano sottoposte ad indagine”, con un frase lasciata in sospeso, un virgolettato di dubbia attribuzione: “Se mi dai i soldi ti aiuto”. Anche su questi aspetti un nuovo imminente processo sarà chiamato a fare luce.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco