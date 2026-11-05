Il gattino aveva iniziato a miagolare con insistenza, ma c’è voluto del tempo prima di capire che i continui versi non erano altro che avvertimenti per segnalare un’anomalia nell’aria respirata.

Poteva risultare letale a una giovane coppia il monossido di carbonio all’interno della loro abitazione nel trevigiano. Di certo non aveva ancora preso coscienza del problema la donna di 29 anni che aveva iniziato ad accusare un forte mal di testa e delle vertigini, ma quel miagolio ininterrotto del gatto – ha raccontato la giovane – le ha fatto accendere una lampadina.

La 29enne infatti ha deciso di chiamare il 118 poco prima di mettersi alla guida in macchina, una volta accusati nuovi malori e presa coscienza dell’impossibilità di iniziare il viaggio, collegando il possibile malore dell’animale ad una anomalia nell’aria respirata. La giovane è stata accompagnata dai soccorritori che hanno ipotizzato subito un’intossicazione di quel gas inodore e incolore, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Gli esami nell’abitazione hanno riscontrato la presenza di monossido anche sulle scale. Per precauzione è stato portato al pronto soccorso anche il marito e la famiglia che abita al piano superiore, una coppia con due bambini. La causa della fuga individuata dai vigili del fuoco è stata indicata in una caldaia malfunzionante. Tutti i ricoverati, dopo trattamento in camera iperbarica, sono stati dimessi, e anche il gattino sta bene.

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Luca Frasacco