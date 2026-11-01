Giovedì sera, al Castello Sforzesco, Inter e Milan hanno presentato il Generali Stadium, firmato da Norman Foster e David Manica. Mariangela Padalino, capogruppo di Noi Moderati a Palazzo Marino, ha declinato l’invito per iscritto.

Perché?

«Avevo comunicato alle squadre che avrei partecipato solo se mi fosse stato presentato un progetto di riorganizzazione dell’intera area. L’ho chiesto, ma non ho ricevuto risposta. Lo stadio rappresenta meno del 40% dell’intervento: il resto sono uffici, alberghi e negozi. Ammirare quanto sarà scintillante non mi interessa: di vetrine Milano ne ha già abbastanza. A chi abita qui interessa sapere come cambierà il quartiere. Da due squadre che rappresentano anche l’anima popolare di Milano mi sarei aspettata una visione che andasse oltre lo stadio. San Siro significa anche case popolari, traffico, inquinamento e disagi per i residenti. Mercoledì scorso persino un’ambulanza diretta all’ospedale San Carlo è rimasta bloccata nel traffico».

È contraria al nuovo stadio?

«No. Ma uno stadio non è un edificio come gli altri: è un evento che si ripete quasi ogni giorno, con decine di migliaia di persone e auto in arrivo e in partenza. Progettarlo senza pensare a ciò che gli sta intorno significa scaricare il peso su chi ci vive. Non è su Marte, ma in mezzo a case e famiglie che, peraltro, lo stadio lo amano. Foster ne ha illustrato la bellezza, ma mi sarei aspettata qualcosa di più di una presentazione architettonica».

Che cosa avrebbe voluto vedere?

«Le ricadute sul territorio. Si parla di una decina di edifici e di un centro commerciale di 18mila metri quadrati, accanto a uno stadio da 71.500 posti. Senza interventi sul traffico, il rischio è che l’area collassi. Voglio vedere il progetto complessivo, non singoli pezzi presentati separatamente. Fino ad allora, niente applausi di circostanza».

Cosa ne pensa del nome Generali Stadium?

«Mi lascia perplessa: cancellare San Siro significa rinunciare a un pezzo della storia e dell’identità di Milano per sostituirlo con un marchio commerciale. San Siro appartiene alla città e alla memoria di intere generazioni. Anche questa scelta sembra dimostrare poca attenzione verso il quartiere. Un nuovo impianto deve guardare al futuro senza rottamare le proprie radici. Anche commercialmente, rinunciare a un nome già riconosciuto a livello internazionale mi sembra poco lungimirante».

Parliamo di infrastrutture. Il prolungamento della metropolitana lilla verso Quarto Cagnino e Quinto Romano è stato giudicato troppo costoso rispetto ai benefici.

«È proprio qui che si misura l’attenzione alle periferie, e San Siro è una periferia. Quelle due fermate avrebbero permesso di intercettare le auto più lontano, nei parcheggi di corrispondenza, evitando di farle arrivare sotto lo stadio. Erano previste e già quantificate, ma sono state accantonate per mancanza di fondi. Le periferie si riconoscono anche da questo: sono i luoghi dove le opere promesse saltano per prime».

Ha chiesto spiegazioni?

«Ho chiesto una commissione con i tecnici. Voglio capire perché le fermate siano state cancellate e se nell’analisi costi-benefici siano stati considerati anche i carichi straordinari di traffico. A San Siro, tra partite e concerti, c’è un evento ogni due o tre giorni. Con il nuovo progetto la situazione rischia di peggiorare».

Il Comune assicura che accompagnerà la trasformazione passo per passo.

«Me lo auguro, ma finora le scelte raccontano altro. La mia non è una posizione ideologica o semplicemente ambientalista: è il buon senso di chi abita qui. Si può costruire uno stadio bellissimo, ma se peggiora ulteriormente la qualità della vita dei residenti, il render non basta. È anche per questo che giovedì non c’ero».

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Marianna Montanini