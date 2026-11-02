Milano si guarda allo specchio, e non è un esercizio di vanità, ma di sincerità. La città cambia in fretta e ogni tanto ha bisogno di verificare che il volto nuovo somigli ancora al suo. Ha bisogno di riconoscersi, nel suo sguardo verso il futuro, nei segni del suo passato.

Nei giorni scorsi, di volti nuovi ne ha restituiti due. Al Castello Sforzesco i render del Generali Stadium, la firma di Norman Foster, la promessa degli Europei del 2032. A Palazzo Marino gli 89 progetti per i quartieri del Piano Casa, con affitti da 400 euro al mese vincolati per trent’anni. Non vanno letti in contrapposizione. Lo stadio dice che Milano vuole restare una capitale; il Piano Casa, che vuole restare abitabile per chi la fa funzionare ogni mattina. Tenere insieme le due cose è il mestiere più difficile di un’amministrazione e il più necessario.

L’impegno della vicesindaca Anna Scavuzzo – espresso nell’intervento che con piacere ospitiamo – è interpretare un Comune che da proprietario si fa regista, quello dell’assessore Emmanuel Conte è l’idea di un Comune che non si limita ad amministrare, provvede. A ben vedere, nello stesso solco è la domanda che, dall’opposizione in Consiglio comunale, Mariangela Padalino pone, con rigore ma con ragione: dove finisce uno stadio nuovo e dove comincia un quartiere?

In realtà non è una domanda che divide maggioranza e opposizione, anzi le unisce: chiunque governi dal 2027 ne erediterà la risposta. Nessun render può darla. Risponderanno le fermate della metropolitana, i cortili, i giardini pubblici, i negozi, le case. Milano cambia volto, e fa bene. Lo specchio in cui riconoscersi, però, resta quello di chi la abita.

© Riproduzione riservata

Mario Alberto Marchi