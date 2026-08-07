Quando i carabinieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione presente in un condominio di piazzale Divina Provvidenza (civico 3) di Portici, popoloso comune in provincia di Napoli, hanno trovato i corpi senza vita di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zio e nipote. I cadaveri, in stato di decomposizione, non presentano alcun segno di violenza dopo un primo esame. Anche l’appartamento appare in ordine e non sono stati rilevati segni di effrazione.

Le salme sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli. Sarà l’autopsia a cristallizzare le reali cause del decesso. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dai carabinieri che stanno scavando nel recente passato di zia e nipote.

Ancora pochi i dettagli sulla vicenda. L’allarme sarebbe scattato sia a causa del cattivo odore proveniente dall’abitazione, alimentato ancor di più dal caldo delle ultime settimane, sia perché da giorni zia e nipote erano irrintracciabili e nessuno li aveva visti in giro.

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Ciro Cuozzo