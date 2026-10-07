Ora abbiamo la notizia che il Pg di Roma Roberto Felici ha sollecitato “il non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione” nei confronti di Gianfranco Fini (e della famiglia Tulliani). L’ex presidente della Camera, il 30 aprile 2024, era stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio nella vicenda della “casa di Montecarlo”. I suoi avvocati, in appello, insistono sull’assoluzione nel merito per l’unica accusa rimasta in piedi, quella dell’“autorizzazione alla vendita” dell’appartamento. La prescrizione sarà in ogni caso dichiarata con sentenza a febbraio. Finisce così la vicenda utilizzata per distruggere l’immagine pubblica dell’ex leader di An. Le inchieste hanno finito per svelare anche il ruolo attivo di Valter Lavitola. “Sì, ero un bandito. Incastrai Fini sul caso Montecarlo ma sono pentito”, ha confessato al (non ancora) direttore di Repubblica Stefano Cappellini (21 marzo 2024). Una storia che ha schiacciato la reputazione e la vita personale dell’ex capo della destra italiana, impedendone poi una possibile rentrée.

Non conosco le intenzioni di Fini. Ma non si dimentichi il principio ribadito dalla Corte costituzionale per cui il cittadino ha “il pieno diritto di avvalersi della prescrizione, che è posta a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto a lei attribuito, senza che tale legittima scelta di avvalersi della prescrizione comporti, per l’interessato, la perdita del suo diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale” (sentenza n. 41/2024). Il punto politico è che per molti anni è stata fatta circolare la diceria di un patto stretto da Fini con la magistratura. In realtà, durante la convivenza complicata con Berlusconi, Fini cercò sempre una mediazione sulle leggi bollate come ad personam: lodo Alfano, intercettazioni, prescrizione breve, ex Cirielli, furono norme comunque votate dai finiani, come scudo al premier contro l’“uso politico della giustizia”. “Nel 2010 dissi esplicitamente: ‘Il Lodo non è né lesivo della Costituzione né degli interessi dei cittadini né polemico verso i magistrati’”, ha scritto l’ex presidente della Camera (“Il Ventennio”, Rizzoli, 2013, pp. 185-186).

Anche della separazione delle carriere bocciate al referendum del marzo 2026, l’allora terza carica dello Stato condivideva l’idea: “… per migliorare la fiducia da parte dei cittadini nei confronti dei magistrati e per dare effettiva e ulteriore attuazione al ‘giusto processo’, sarebbe opportuno realizzare una chiara separazione delle carriere fra magistrati requirenti e giudicanti… La netta separazione delle carriere porta con sé quasi inevitabilmente una riforma del CSM…” (“L’Italia che vorrei”, Rubbettino, 2010, p. 243). Poi nel centrodestra prevalse lo scontro interno. Ma il patto di Fini con i giudici non è mai esistito. Anzi. Luca Palamara, ex presidente dell’Anm, poi radiato dall’ordine giudiziario, nel libro scritto con Alessandro Sallusti, ricorda che fu il suo (allora) amico Giuseppe Pignatone – oggi fuori dalla vicenda giudiziaria che lo riguarda, ma oggetto di pesanti rilievi nel decreto di archiviazione del Gip di Caltanissetta su “mafia e appalti” – succeduto alla guida della Procura di Roma, a portare avanti il procedimento per riciclaggio a carico dell’ex presidente della Camera. Così il 13 febbraio 2017, la Gip Simonetta D’Alessandro, oltre ad accogliere la richiesta dei Pm di arresto nei confronti di Giancarlo Tulliani, disponeva il sequestro a carico di Fini di due polizze assicurative, per un milione di euro intestate alle figlie. La giudice D’Alessandro era per Palamara “una cara amica che mi teneva aggiornato su tutto. Era solita organizzare cene ristrette a casa sua, alle quali partecipavano magistrati, giornalisti, uomini delle forze dell’ordine e delle istituzioni”. (Luca Palamara, con Alessandro Sallusti, “Il Sistema”, Rizzoli, 2021, pp. 113-115).

Cosa ha voluto dire Palamara? Di sicuro fa emergere che non c’era alcun disegno politico-giudiziario in favore di Fini. Tutt’altro. Infatti il 16 luglio del 2018 Fini, insieme ad altri imputati, tra cui la compagna Elisabetta Tulliani, viene rinviato a giudizio per concorso in riciclaggio: a decidere sull’accusa sostenuta dalla Procura guidata da Pignatone è la Gup Elvira Tamburelli. La giudice Tamburelli è la consorte dell’ex Pg prima presso il Tribunale della Capitale e poi presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi; il quale è a sua volta fratello di Cesare, noto giurista e politico di primo piano del Pci-Pds-Ds. Rispettabili personalità progressiste. Ma l’ex speaker di Montecitorio viene mandato a processo, altro che teorema di accordo con le “toghe rosse”. Poi arriva la condanna in primo grado dell’aprile 2024 e adesso, cadute le accuse più gravi, arriva la prescrizione per l’ultima fragilissima fondata sul “non poteva non sapere”. Una via d’uscita più per i magistrati che per l’imputato eccellente. Un classico. Intanto sono trascorsi più di 16 anni dai fatti. Una durata orrenda che iscrive pure Gianfranco Fini nel martirologio della “giustizia ingiusta”. La definitiva uscita da accuse infamanti restituisce a Fini onore e serenità, ma non gli restituisce il suo tempo; che fu pure tempo di tanti che credettero in lui.

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Carmelo Briguglio