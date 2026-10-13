Sono da poco passate le nove di martedì mattina, 13 ottobre, e nell’Aula di Montecitorio c’è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che parla davanti ad una platea deserta. Sono pochi, pochissimi i deputati presenti alla Camera, arriveranno in totale ad una ventina. E menomale che la relazione sul Documento programmatico di finanza pubblica era stata spostata dal lunedì al martedì perché per molti onorevoli era ‘complicato’ rientrare il lunedì mattina a Roma. “Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia” le parole del ministro riportate dal Corriere.it che fa la conta dei presenti. “Tre leghisti, quattro meloniani di Fdi e un esponente di Forza Italia” per la maggioranza. “Maria Elena Boschi, Mauro Del Barba, Roberto Giachetti e Davide Faraone (tutti di Italia Viva) e Cecilia Guerra (Pd)”.

Ai cronisti presenti, Giorgetti replica: “Pochi in Aula? “Ma io c’ero…”. Poi entrando nel merito della relazione sul Dpfp, aggiunge: “Programmare soprattutto in situazioni di turbolenza geopolitica e economica è assai complicato quando il bollettino annuncia tempesta prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi della situazione dell’imbarcazione ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo da quattro anni. Questa rotta riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvole all’orizzonte”. “La rotta mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica – dice ancora Giorgetti – e punta a rispettare i target fissati dalla nuova governance europea”.

Poche ore dopo, mentre Giorgetti è già al Senato, arriva la “solidarietà” dell’opposizione (che pure ha pensato bene di disertare l’Aula). “Esprimo solidarietà al ministro Giorgetti che ha parlato di fronte a un’aula vuota, abbandonato totalmente dalla sua maggioranza, una cosa indecente, non si è mai visto in un passaggio così significativo per il nostro paese che nessuno si presenti, quattro persone della maggioranza sono presenti”. Parole di Maria Cecilia Guerra, deputata del Pd. Anche Giulia Pastorella di Azione, intervenuta subito dopo la relazione di Giorgetti, sottolinea: “Ministro mi permetto di scusarmi a nome dei colleghi assenti per i pochi che siamo…”.

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Ciro Cuozzo