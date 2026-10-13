L’unica vera riforma di una legislatura durata cinque anni rischia di essere spazzata via. L’accelerata decisiva di Giorgia Meloni sulla legge elettorale, arrivata all’indomani della sconfitta sul referendum della giustizia e portata a termine soltanto la settimana scorsa, non avrebbe dato tempo al governo di valutare attentamente l’alto rischio di incostituzionalità dello Stabilicum, che ora rischia di essere troncato dalla Consulta. Entrerà in vigore il 24 ottobre, due giorni dopo saranno depositati trenta ricorsi. Tanti i punti che la Corte Costituzionale dovrà valutare.

Si parte dal premio di maggioranza, un bonus che rischia di non essere “proporzionato e ragionevole” (come indicato dalla Corte in passato) che scatterebbe con il 42% dei voti, 70 deputati e 35 senatori, sufficiente a ottenere una maggioranza parlamentare molto ampia, attribuendo un potere smisurato rispetto al consenso ricevuto.

Non verrebbe poi rispettato il bicameralismo perfetto, visto che il bonus di eletti extra è attribuito solo a chi supera la percentuale in entrambi i rami del Parlamento: Camera e Senato vengono presi in considerazione in modo unitario, i risultati andrebbero invece scissi, senza far dipendere l’esito dell’uno dal risultato dell’altro, considerando che il Senato è eletto su base regionale, la differenza si amplifica.

Il terzo punto riguarda invece la modalità di assegnazione dei seggi, visto che l’elettore non vede sulla scheda tutti i candidati nel listone, rendendosi necessaria la conoscibilità dei candidati. C’è poi la questione dell’indicazione obbligatoria del premier, una scelta che si ispira alla suggestione del “sindaco d’Italia” di inizio mandato, frenata poi dalle tante complicazioni della riforma. La linea della maggioranza (essere chiari su chi farà il Presidente del Consiglio) che mira anche a personificare i voti (mentre secondo Costituzione alle urne si va per eleggere i parlamentari), impone alle liste di indicare un candidato Premier pena esclusione: eppure un partito dovrebbe essere libero di presentarsi anche solo per fare opposizione. Il penultimo limite riguarda l’alternanza di genere che non viene rispettata nella scelta dei capilista. Infine la porta in faccia ai nuovi partiti che intendono presentarsi anche se non eletti alle precedenti elezioni: dovranno fornire a sostegno 6mila firme per collegio (quattro volta tanto quelle necessarie oggi), un numero fisso e non proporzionale alle popolazione che sarà valutato dalla Consulta. Quando? A metà gennaio potrebbe esserci la prima udienza. Sentenza attesa entro la primavera. A quel punto si saprà con quale legge elettorale si andrà alle elezioni dopo l’estate.

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Luca Frasacco