Alla vigilia del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alza l’asticella. Nel chiedere ampio mandato al Parlamento, con ancor più grinta del solito, ribadisce l’urgenza di risolvere i tanti dossier sul tavolo a Bruxelles. Primo punto: la competitività. “Ogni costo in più che l’Europa impone a sé stessa è un vantaggio che sta regalando ai suoi concorrenti”, dice. “Servono soluzioni”. Della serie, Ue smettila di imporre standard controproducenti o inseguire una decarbonizzazione sfrenata: sii pragmatica, perché i prezzi dell’energia sono insostenibili. Le sue parole s’odono anche nei palazzi della Commissione europea e, qualche ora dopo, arriva una nota: sul dl Bollette del governo Meloni – intervento richiesto a gran voce da Confindustria e atteso dalle famiglie italiane – “una soluzione compatibile con le norme dell’Ue” è vicina.

La lezione di Meloni al M5S

Ma la vera lezione politica, Meloni la dà a quei pacifisti – o meglio dire, pacifinti – tra le fila del Partito democratico, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra che costantemente la accusano di essere una guerrafondaia. La dà entrando nel dettaglio delle due crisi che da troppo tempo attanagliano l’Unione. Da un lato, l’instabilità in Medio Oriente. Meloni condanna le politiche del governo israeliano in Cisgiordania (“Assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese che è intollerabile”) ma ricorda anche che la sicurezza dello Stato ebraico “non può esser messa in discussione”. Dall’altro lato, la guerra in Ucraina. Mosca, incapace di avanzare sul fronte, è sempre più aggressiva nei confronti della popolazione ucraina e non solo, continua a lanciare attacchi ibridi contro l’Ue. Sostenere Kyiv “non è l’alternativa alla pace”, ribadisce Meloni, “è ciò che la rende possibile”. È incrollabile la volontà del governo italiano di aiutare l’Ucraina, anche a costo di pagarne un prezzo in termini di consenso. “Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace”, persegue Meloni, “personalmente non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il Muro di Berlino”. Lunghi applausi della maggioranza.

Meloni contro Trump

Meloni non le manda a dire nemmeno al presidente americano Donald Trump, bolla come “molto rischiosa” l’intesa siglata dal tycoon sul gasolio russo, la considera una contraddizione dopo tutto il lavoro svolto dall’Occidente, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative (Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, replica alla premier: “Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno“). Poi l’appello all’Europa: “Le condizioni di una pace che riguarda il nostro continente, e quindi la nostra sicurezza, non possono essere scritte senza di noi”. Meloni chiede coesione, chiede una voce sola, perché un’Ue divisa “è l’unico vero regalo che possiamo fare a Mosca, e di regali a Mosca ne abbiamo fatti abbastanza”.

Sulla questione ucraina, ma anche in altri passaggi come quello sull’immigrazione, Meloni lancia il suo messaggio più dirompente: vuole un’Europa forte, e un’Europa forte ha bisogno di nazioni forti. “L’Italia c’è per farsi sentire”, dice. Ai pentastellati non resta che aggrapparsi ai soliti slogan, uno su tutti, “I soldi sulla Difesa sono rubati alla scuola e alla sanità”. Ieri, al voto in Senato sulle risoluzioni, il disagio nel campo largo era palpabile. L’opposizione – invocando l’irregolarità – si è rifiutata, abbandonando l’Aula, di votare la seconda risoluzione di maggioranza imperniata su un impegno preciso: il raggiungimento di una tregua immediata degli attacchi alle infrastrutture energetiche di Russia e Ucraina. Nemmeno su questo punto i dem sono riusciti a scollarsi dalla linea M5S. Hanno sempre tacciato Meloni di esser antieuropeista. E adesso? Si ritrovano a essere la stampella di un partito che su una questione esistenziale per l’Europa come l’Ucraina – ma non solo su questo – pecca, e non poco, di chiarezza. Che imbarazzo.

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

© Riproduzione riservata

Ottavia Munari