C’è spazio anche per il Medio Oriente nelle comunicazioni che Giorgia Meloni fa alle Camere prima del Consiglio Ue di oggi. La premier è convinta, l’Europa deve riprendersi il suo spazio nell’area. E con una roadmap ben precisa. Pressione su Israele per alleggerire «la sua presenza nel sud del Libano, in Siria e a Gaza» e per uno stop agli insediamenti «illegali» in Cisgiordania. In particolare, la premier si sofferma sul famoso insediamento E1, a nord-est di Gerusalemme Est, dove lo scorso anno il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, aveva approvato un piano per la costruzione di circa 3.400 abitazioni.

La spinta politica

Meloni è convinta che da Bruxelles debba partire la spinta politica affinché le entrate fiscali dell’Autorità palestinese vengano scongelate da Israele che, invece, trattiene dal 2023. E ancora propone di entrare in una fase post-Unifil. Mediante un’iniziativa franco-italiana, «per dotare le Forze Armate libanesi delle capacità necessarie ad affermare la sovranità del Libano su tutto il suo territorio». La mossa in partnership con Parigi dovrebbe convincere l’Onu del suo operato inefficace in Libano da quasi mezzo secolo. Unifil 1 risale al 1978. Messa a terra come forza di interposizione per “verificare il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e assistere il governo libanese nel ripristino della propria autorità nell’area”. Così recitava la risoluzione n. 425. Unifil 2 del 2006 aveva a sua volta l’obiettivo di creare una buffer zone tra Israele e le aree controllate da Hezbollah. In nessuno dei due casi, i Caschi blu sono riusciti a portare a termine la missione.

Le condizioni necessarie per dare seguito al progetto

Due sono le condizioni necessarie perché il progetto di Meloni abbia un seguito. L’insediamento di un nuovo governo israeliano dopo le elezioni del 27 ottobre. A seguire, per quanto siano nominate, le elezioni nei Territori palestinesi che dovrebbero tenersi il 28 novembre. L’Europa sente il bisogno di interfacciarsi con una nuova leadership israeliana. Ammesso e non concesso che questa si formi, è difficile immaginare una svolta a U del prossimo governo a Gerusalemme, in fatto di sicurezza. Sono le condizioni sul terreno che impediscono il passaggio dalla dimensione militare a quella diplomatica. Una parte della Striscia è ancora sotto il controllo di Hamas. Hezbollah resta una minaccia a nord. La Siria è tutta un’incognita. E con essa il vicino Iraq. Poi ci sono l’Iran, gli Houthi e il rischio di infiltrazioni di terroristi dai territori sotto giurisdizione dell’Anp. Insomma, i famosi sette fronti su cui Israele sta combattendo restano tutti più o meno aperti. Con intensità variabile, ma di nessuno si può dire che sia in fase di smantellamento.

I fronti ancora aperti

Del resto, anche all’establishment palestinese si dovrebbe chiedere un cambio generazionale e di passo. Al netto di Hamas, che certo non è un modello di classe dirigente, Fatah è nelle mani di un Abu Mazen sempre più anziano (90 anni a novembre) e screditato. La componente armata del movimento inoltre si sta risvegliando. In parte perché stanca dei propri comandanti politici, in parte per emulare Hamas. Il problema non si limita a Israele, quindi. E tanto meno è circoscritto alla figura di Benjamin Netanyahu. Nel rispetto delle regole della sovranità popolare israeliana, se l’Europa ha la seria ambizione di riprendere in mano il dossier mediorientale, e con esso il progetto “due popoli, due Stati”, le è richiesto un cambio di vedute fondamentale. Dal pregiudizio anti-Bibi a una visione più contestualizzata. L’Italia, che per tradizione tiene una posizione di equilibrio nella regione – confermata ieri dalla premier – può essere capofila di questo nuovo approccio.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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