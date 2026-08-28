Nell’epoca della disinformazione diffusa, dei conflitti su larga scala e dell’avvento dell’intelligenza artificiale, il Festival Giornalisti del Mediterraneo compie 18 anni. Un appuntamento che torna a Otranto dall’1 al 4 settembre e che quest’anno mette al centro le trasformazioni dell’informazione e le nuove sfide per chi ha fatto della decodifica della realtà una professione. «La sfida è quella di tenere ferme le regole eterne del giornalismo, il racconto della verità da perseguire in scenari spesso indecifrabili, rimanendo però agganciati ai tempi e alle situazioni dell’attualità», spiega il patron del Festival, Tommaso Forte. Un equilibrio tra la necessità di riportare fatti verificabili e quella di utilizzare strumenti e linguaggi capaci di raggiungere in tempo reale le più ampie platee.

Anche quest’anno il Festival, nella consueta cornice di Largo Porta Alfonsina, organizzato da Forte con Nicola Fragassi, Leda Cesari e Rosaria Bianco, in partnership con il Comune di Otranto, riunirà giornalisti, analisti, istituzioni e studiosi per discutere degli scenari geopolitici e delle trasformazioni del sistema dell’informazione. La manifestazione può inoltre contare sulla partnership editoriale di importanti realtà dell’informazione nazionale e internazionale. Sono media partner dell’edizione 2026 ANSA, Radio Vaticana, Vatican News, La Gazzetta del Mezzogiorno e MondoMediterraneo.eu, che accompagneranno il Festival nella diffusione dei contenuti e degli approfondimenti. Parteciperà ai lavori nella giornata di giovedì 3 settembre anche Il Riformista.

Aldo Torchiaro sarà sul palco di Otranto per portare l’analisi europeista e atlantista nel contesto di una valutazione sullo scenario internazionale. Un contributo che si inserisce nel confronto del Festival sulle trasformazioni geopolitiche in corso e sul ruolo dell’Europa nelle nuove dinamiche internazionali. «Il giornalismo deve fare i conti con una guerra cognitiva mondiale che si combatte, in verticale, sui telefoni di ciascuno di noi, ogni giorno. Dobbiamo far prevalere l’informazione corretta e contrastare le fake news e la deformazione della realtà troppo spesso sospinta da sapienti regìe».

Il Premio «Caravella del Mediterraneo», nella giornata del 4 settembre, sarà consegnato a Iacopo Luzi, corrispondente dalla Casa Bianca; al generale Armando Franza, comandante del reparto aeronavale Puglia; alla giornalista Lucia Esposito, sotto scorta per le sue inchieste sulla camorra; a Claudio Antonelli, vicedirettore di «24Ore NextMed»; e a Leonardo Zellino, inviato del Tg1. Premio speciale per la libertà di stampa alla giornalista americana Shelly Kittleson, freelance rapita a marzo scorso a Baghdad.

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Eleonora Tiribocchi