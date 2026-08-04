Attimi di paura quelli vissuti da un gruppo di giovani ebrei, provenienti da Roma e Milano, finiti nel mirino di almeno cinque naziskin mentre soggiornavano in hotel a Sofia, in Bulgaria. L’episodio, denunciato da LaPresse, è avvenuto domenica 2 agosto quando, così come emerge anche in un video pubblicato dall’agenzia, un gruppo di naziskin ha tentato di forzare l’ingresso nell’albergo che ospitava gli adolescenti e i loro educatori.

Nel filmato si vede il gruppo inveire contro gli ospiti perché ebrei e provare ad entrare nell’hotel che li ospitava. Il tentativo è stato fortunatamente bloccato dalla sicurezza della struttura ricettiva.

Così i naziskin, vestiti rigorosamente di nero, che hanno dovuto interrompere, momentaneamente, le offese antisemite e il saluto nazista al grido “Sieg Heil“, celebre motto del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi e del regime di Adolf Hitlel che significa letteralmente “saluto alla vittoria”). La pausa anti-ebrei è durata poco perché il gruppetto è successivamente ritornato all’esterno dell’albergo minacciando ancora una volta i giovani italiani presenti.

L’ennesimo episodio inquietante che si registra in Europa contro gli ebrei. Dure le parole di condanna di Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma: “I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l’ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla “Sieg Heil!” di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l’ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l’intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi. La Comunità Ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell’Unione europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest’aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti”.

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