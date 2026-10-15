Per discutere della crisi esplosa in Francia con le rivolte degli studenti di questi giorni abbiamo incontrato il deputato Arthur Delaporte, appartenente al partito socialista francese, che partecipa alle primarie della sinistra social democratica del 9-10 Ottobre

Signor deputato vede analogie tra le rivolte di oggi in Francia e il Sessantotto francese?

«Quello che vedo oggi è piuttosto un’esasperazione generale dei liceali, più che degli universitari. È qualcosa che ricorda il maggio del ’68, quando i giovani si sentivano oppressi da una società rigida e ingessata. Le proteste denunciano anche il degrado del sistema educativo, che ha alimentato una rabbia già diffusa. È stato un elemento scatenante, mentre il governo non è riuscito a contenere i blocchi quando avrebbe potuto farlo».

La scuola della Repubblica garantisce il diritto all’istruzione?

«La scuola pubblica e l’università sono istituzioni fondamentali della società francese. Una parte importante del sistema educativo è in difficoltà, soprattutto per il sovraffollamento delle classi nei quartieri popolari, dovuto a un picco demografico. Diverse analisi hanno evidenziato questi problemi».

Cosa pensa dell’operato della polizia?

«L’azione della polizia deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità. Esiste un forte risentimento nei confronti delle forze dell’ordine, soprattutto quando sono percepite come uno strumento di repressione delle manifestazioni. Nel 2018, durante la crisi dei gilet jaunes, si sono verificati deplorevoli episodi di abuso da parte della polizia».

Le manifestazioni sono dirette contro il governo?

«Hanno una dimensione politica, ma non sono riconducibili soltanto a una protesta contro il governo macronista. Esprimono un malessere più generale. C’è inoltre grande preoccupazione per Parcoursup, il sistema di selezione introdotto nel 2018 per l’accesso all’università, che genera molta ansia tra i liceali».

Le proteste esprimono anche il disagio economico delle classi medie e popolari?

«Sì. La povertà è aumentata del 40% da quando Macron è arrivato al potere. La sensazione che il futuro sia bloccato pesa sui giovani. Preoccupa anche l’intelligenza artificiale, sia gli insegnanti sia gli studenti. La scuola non riesce più a svolgere una delle sue missioni fondamentali: ridurre le disuguaglianze sociali. L’aumento del costo della vita e l’insicurezza economica alimentano frustrazione e risentimento».

È vero che Mélenchon è dietro queste proteste?

«Mélenchon cerca di presentarsi come il principale, se non l’unico, rappresentante politico di questa rabbia. C’è una sorta di messa in scena davanti alle scuole, con la presenza dei deputati de La France insoumise (LFI). Il Partito socialista non si spinge fino a questo punto e non strumentalizza le proteste a fini di comunicazione politica».

Quanto pesa la crisi del sistema politico?

«È una questione importante. La crisi riguarda anche la capacità delle istituzioni e dei partiti tradizionali di rispondere alle aspettative della popolazione. Il problema è ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni».

Le proteste possono rafforzare Marine Le Pen?

«Possono generare in una parte della popolazione la sensazione che sia necessario un ritorno all’ordine. Le immagini delle violenze alimentano l’idea di una gioventù pericolosa da «domare». In questo contesto, il Rassemblement National può apparire come il partito dell’ordine e intercettare parte del risentimento sociale. Ma non ogni protesta contro il governo si traduce automaticamente in sostegno a Le Pen».

Alle presidenziali del 2027, Le Pen e LFI sono ai primi posti nei sondaggi. Come interpreta questa situazione?

«In Europa assistiamo alla crescita di movimenti radicali e populisti, che trovano nei social network un potente mezzo di diffusione. L’estrema destra divide le classi sociali ed è portatrice di razzismo e odio. Può conquistare il potere da sola, mentre LFI dovrà necessariamente allargare la propria base elettorale. Quando i partiti tradizionali non rappresentano più una parte della popolazione, questa può rivolgersi a forze che propongono risposte più radicali».

Il Partito socialista attraversa una crisi profonda. Come spiega la perdita di consenso?

«Il PS è in crisi dalla fine della Presidenza Hollande nel 2017, ma ha lavorato molto negli anni successivi. Ha promosso le primarie per designare il candidato alle presidenziali. L’obiettivo è riunire l’area socialdemocratica e riabilitare un’immagine compromessa da quello che viene considerato un tradimento degli ideali della sinistra da parte di LFI. Dobbiamo ritrovare un’identità e capire come rappresentare chi non si riconosce più nelle nostre proposte».

Le proteste sono l’espressione di una crisi più profonda della democrazia e dello Stato sociale?

«Sì. La crisi abitativa, le difficoltà economiche e il sentimento di abbandono alimentano un risentimento politico più generale. In Francia lo Stato sociale ha storicamente un ruolo fondamentale: le difficoltà nel garantire protezione e servizi pubblici possono quindi avere conseguenze politiche significative».

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Giulio Alicanti