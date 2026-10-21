Tra le voci più autorevoli della Milano che pensa e che fa cultura, Andrée Ruth Shammah. Regista teatrale e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, che ha contribuito a fondare nel 1972. Da oltre cinquant’anni è protagonista della scena culturale italiana, con un lavoro che intreccia teatro, società e impegno civile.

Shammah, che cosa ha pensato davanti alle vetrine infrante di Milano?

«Per la verità ero a Roma, dove ho presentato al Festival del Cinema un documentario sul mio spettacolo, con cinque adolescenti in un centro di salute mentale. Un documentario che ha commosso: abbiamo fatto 300 repliche, tutte esaurite. Ho raccolto lo spaccato, anche doloroso, del disagio adolescenziale. Una delle cose più commoventi è un ragazzo che dice: i giovani hanno fiducia nel futuro. Stavo riflettendo su come, davanti a fatti circoscritti, si facciano ragionamenti generali. C’è tanta gente che si rimbocca le maniche, studia e vuole fare».

Non bisogna generalizzare sui giovani?

«Quelli che urlano si sentono più di quelli che studiano, lavorano, fanno volontariato. Una minoranza violenta e oscura finisce per rappresentare tutti gli altri. Non bisogna generalizzare. In Francia è iniziato tutto con gli insegnanti in crisi, che hanno detto ai ragazzi di non farcela più. I ragazzi hanno risposto: sosteniamo il vostro sciopero. Mi ha colpito che la protesta sia partita proprio da chi dovrebbe formare i giovani. Poi è arrivata in Italia una parola d’ordine, attraverso un processo imitativo. Anche il Sessantotto arrivò così, ma era tutta un’altra cosa».

Crede che dietro le violenze ci sia qualcuno di preciso?

«Non penso in nessun modo che sia spontaneo. Credo che ci sia qualcuno a cui interessa troppo gettare l’Occidente nel caos. Penso a Putin. È facile che i giovani imitino i francesi: con TikTok e il telefonino si informano in un attimo. Ma non confondiamo questi processi con il disagio giovanile in generale».

A Milano è circolata la parola d’ordine «Bismillah». Che cosa le suggerisce?

«Bismillah è il nome di Dio. A Milano sembra che sia stata una parola d’ordine, e ho citato la Francia proprio perché sembra esserci un processo imitativo. Un processo ispirato da qualcuno, con infiltrazioni di qualcuno che vuole che vada in quella direzione».

Ma i giovani di Milano sono anche quelli che hanno ripulito le strade.

«Infatti. Ho visto foto e video di giovani volontari, City Angels e altri, che nella notte sono andati a ripulire le strade e le vetrate infrante. Non mi piace che questi violenti diventino i giovani di Milano. C’è un sacco di giovani che studia e si impegna. E non dimentichiamo che anche la polizia è piena di giovani. Questi ragazzi in divisa cosa devono fare? Farsi manganellare?».

Lei vede anche un problema di antisemitismo.

«Certo. E quelle parole d’ordine in arabo qualcosa ci devono suggerire: io ho sempre pensato ai minatori che mandano avanti i canarini per capire se manca l’aria. Gli ebrei in questo momento sono i canarini dell’Occidente. L’aria che viene a mancare è la democrazia. È il contrasto al pensiero unico. Chi non pensa come te viene castigato. C’è il bisogno di stare dalla parte giusta: “Io sono dalla parte giusta”. È terribile. Anche Hitler pensava di essere dalla parte giusta. Diceva: «Gott mit uns», Dio è con noi. Quando si invoca Dio per dire che siamo nel giusto, bisogna fare molta attenzione».

Si è aspettato troppo prima di intervenire?

«Assolutamente sì. La polizia non sa più come difendere la situazione: se sbaglia con un colpo di manganello, diventa colpevole. Cosa deve fare? Mi ha colpito la devastazione della Feltrinelli. I roghi dei libri li avevamo già visti nella storia. Non hanno devastato la libreria per portare via i libri, ma per rovesciare una cultura che, secondo chi li manipola, difende i valori dell’Occidente. È una cultura giudaico-cristiana di cui non si parla più. Hai notato che da un po’ di tempo non si dice più “giudaico-cristiano”? Si stacca “giudaico”. Sì, è così».

Le manifestazioni pro-palestinesi avevano già mostrato segnali preoccupanti?

«Potevamo accorgercene in certe manifestazioni pro-palestinesi, dove si urlavano cose inaccettabili e si mandavano messaggi inaccettabili alla senatrice Liliana Segre. Si è atteso troppo, si è lasciato fare troppo».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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