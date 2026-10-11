Giulia Cecchettin è stata uccisa nel Veneziano l’11 novembre 2023. A un mese dal terzo anniversario la Regione porta nelle scuole superiori un percorso sul rispetto costruito insieme alla Fondazione che ha il suo nome. Lo presenta un’assessora di una giunta di centrodestra, con Gino Cecchettin seduto al suo fianco. Il quadro nazionale è noto. Da giugno una legge chiede il consenso scritto delle famiglie per le attività scolastiche su sessualità e affettività; da gennaio 2025 il ministero ha con la stessa Fondazione un protocollo sull’educazione al rispetto. Dentro queste coordinate il Veneto ha aggiunto del suo: un progetto regionale, sostenuto dalla Regione, affidato a chi sul territorio lavora da tempo con la rete dei centri antiviolenza.

Non è la prima volta che questa regione, governata dal centrodestra, si muove con un passo proprio. È accaduto sull’autonomia, sul fine vita, accade qui. A settembre un consigliere regionale passato con Vannacci aveva chiesto di fermare il protocollo; Lega e Forza Italia hanno risposto difendendo insieme la Fondazione e il ministro, e poche settimane dopo la giunta ha presentato la propria iniziativa. Senza strappi con Roma, e senza aspettarla. Il resto lo diranno i numeri. Nel 2025 ai centri antiviolenza veneti si sono rivolte 4.577 donne. Quante classi aderiranno, e con quali esiti, si saprà nei prossimi mesi: è lì che il progetto andrà misurato. Ma già mettere a sistema l’educazione al rispetto ha un valore che non ha bisogno di verifiche.

Spritz

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