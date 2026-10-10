È bufera politica sulla Camera Arbitrale Islamica costituita a Padova. Lo Statuto la definisce un’associazione non riconosciuta, nata con l’obiettivo di promuovere l’arbitrato nella comunità islamica italiana. Ne parliamo con Souad Sbai, giornalista, già deputata della Repubblica.

I precetti religiosi in Italia possono divenire oggetto d’arbitrato?

«Non mi risulta. A Padova è stato creato un organismo privato che rivendica la gestione delle controversie mediante, in primis, un procedimento sciaraitico ma vorrei ricordare che secondo la Sharia, la donna non è pari all’uomo, non può ottenere la stessa eredità di un uomo, addirittura la sua testimonianza non vale come quella di un uomo, perché occorrono due donne. È compatibile tutto questo con la giurisdizione italiana? Non credo».

Perché istituire un’associazione di questo tipo?

«Di tante materie d’arbitrato se ne occupano già i consolati. Un conto è garantire la libertà religiosa, che è sacrosanta; un conto è permettere che un’associazione privata strutturi un sistema in cui il precetto confessionale diviene di fatto il parametro primario. I capisaldi costituzionali, così come la legge italiana, non sono sostituibili da alcun credo religioso».

È una questione politica?

«Queste associazioni richiamano a pieno quel disegno politico – volto a penetrare e distruggere i nostri valori e diritti più intoccabili di libertà e uguaglianza – dei Fratelli Musulmani, fondamentalisti che appena due giorni fa il Parlamento europeo ha chiesto di inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche».

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«L’infiltrazione islamista esiste, agisce su più dimensioni e il caso di Padova lo conferma. Una parte della sinistra da anni abbassa lo sguardo dinanzi l’Islam radicale. Ma vi sono dei temi, come la battaglia contro il velo integrale delle donne, che vanno appoggiati perché giusti. I diritti umani vengono prima di qualsiasi ideologia o religione. Quante donne, in Europa, per quel maledetto niqāb non partecipano alla vita economica e sociale, subendo ogni secondo della loro vita la malvagità di un pensiero estremo. Non si può esserne indifferenti o addirittura complici».

Come se ne esce?

«Guardo all’Italia e credo sia davvero fondamentale che questo governo faccia al più presto un decreto per bloccare la vasta “strategia” dell’Islam politico. L’Italia è un Paese laico. Se un’associazione privata rivendica la gestione delle controversie mediante formule liturgiche che violano apertamente i nostri più basilari principi, va messa fuori legge. Non esistono norme parallele, esiste la legge italiana».

Un’integrazione che appare sempre più complessa?

«Qualcuno ha criticato il Governo Meloni per aver inserito nel Decreto Scuola l’obbligo di frequentare corsi di lingua italiana per i genitori di studenti stranieri. Su un tema così cruciale, e così concreto, come quello dell’integrazione, bisogna guardare ai fatti: non ci si integra se non si comprendono almeno le basi di una lingua. Sono molto dura, ma è così».

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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