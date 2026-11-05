Nessuno meglio di Alec Ross, visionario dell’innovazione, già nell’amministrazione Obama, al Dipartimento di Stato, come consigliere di Hillary Clinton, può analizzare lo scenario che si apre oggi intrecciando tecnologia, politica e geopolitica. Lo raggiungiamo mentre è in Arizona. Dopo aver votato sta seguendo, come noi, i risultati del voto. Nel suo ultimo libro, The Italian Dream. Riprendersi il futuro, interroga le ambizioni dell’Italia e l’idea di futuro collettivo.

La conquista di entrambe le Camere da parte dei democratici rappresenta una battuta d’arresto per il presidente. Siamo davanti a un semplice voto di protesta o a un cambiamento più profondo degli orientamenti dell’America?

«Non è stata un’onda blu. È stato uno tsunami di sfiducia. Gli americani non hanno votato tanto a favore dei Democratici quanto contro Trump: contro la guerra in Iran, l’aumento dei prezzi della benzina e la corruzione. È stata una bocciatura clamorosa del presidente, non un’adesione alla visione politica dell’opposizione. Il risultato dimostra quanto Trump abbia perso il consenso degli elettori al di fuori della sua base più fedele. Ora i Democratici devono evitare di interpretare questa vittoria come un assegno in bianco. Non basta essere il partito dell’opposizione: devono proporre una visione alternativa, con idee e programmi concreti per il futuro dell’America».

Con il Congresso nelle mani dell’opposizione, Trump dovrà confrontarsi con un potere legislativo ostile. Quali rischi si aprono per la governabilità americana e per la tenuta delle istituzioni?

«Lo scontro principale sarà sui finanziamenti pubblici: dagli aiuti internazionali al Pentagono, fino ai progetti edilizi personali di Trump. Vuole costruire un arco monumentale a Washington e lasciare monumenti a se stesso. I Democratici non finanzieranno queste iniziative. Sembrano sciocchezze, ma per Trump sono importantissime. Nel discorso di 45 minuti alla vigilia delle elezioni non ha praticamente parlato del voto, concentrandosi invece sui suoi progetti edilizi. Il rischio è una paralisi di bilancio, con continui scontri tra Congresso e Casa Bianca. Trump continuerà comunque a esercitare tutti i poteri che la Costituzione gli attribuisce».

Una presidenza politicamente indebolita può rendere meno prevedibile la politica estera americana? Quali conseguenze possiamo aspettarci per NATO, Europa e competizione strategica con Cina e Russia?

«Paradossalmente, temo che Trump intensificherà la propria azione. Già governava quasi senza freni, cambiando posizione da un giorno all’altro e mostrando comportamenti sempre più erratici, che sollevano interrogativi sulla sua stabilità mentale. Gli Stati Uniti non sono una repubblica parlamentare: il presidente conserva poteri enormi in politica estera, indipendentemente dalla maggioranza al Congresso. Una sconfitta elettorale non riduce automaticamente questi poteri. Per NATO, Europa e rapporti con Cina e Russia prevedo quindi ancora più imprevedibilità, unilateralismo e decisioni impulsive. Un Trump politicamente indebolito non è necessariamente un Trump meno pericoloso».

Le Midterm si sono svolte mentre l’AI ridisegna economia, lavoro, informazione e sicurezza. Quanto peseranno innovazione tecnologica e leadership digitale nella futura agenda politica americana?

«L’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione tecnologica: è ormai al centro della politica economica, della politica estera e della strategia militare americana. Chi domina l’AI avrà un vantaggio enorme nella produttività, nella sicurezza nazionale e negli equilibri geopolitici. La competizione con la Cina non riguarda soltanto i mercati, ma il futuro della leadership globale. L’AI sta diventando per il XXI secolo ciò che il petrolio è stato per il XX. Per questo, indipendentemente da chi controlla il Congresso, l’innovazione tecnologica resterà una priorità strategica degli Stati Uniti».

Stati Uniti e Cina si contendono la leadership nelle tecnologie strategiche, dai semiconduttori all’intelligenza artificiale. Un Congresso diviso può rallentare gli investimenti e la capacità americana di competere oppure può favorire un nuovo accordo bipartisan sull’innovazione?

«Un Congresso diviso potrebbe favorire nuovi investimenti anziché rallentarli. Trump ha già tagliato i finanziamenti alla ricerca universitaria e alle istituzioni scientifiche, mentre i Democratici sono molto più favorevoli agli investimenti pubblici nella scienza e cercheranno di ripristinarli. La competizione con la Cina potrebbe creare le condizioni per un accordo bipartisan, anche se le differenze restano profonde. Del resto, la distinzione tra innovazione scientifica e tecnologica ha sempre meno senso, soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale: le due avanzano di pari passo, alimentandosi a vicenda. L’AI accelera la ricerca scientifica, che a sua volta alimenta lo sviluppo dell’AI. Senza una solida base scientifica, l’America rischia di perdere la propria leadership tecnologica».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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