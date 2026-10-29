Israele vive un paradosso. Sul piano militare, in tre anni ha ribaltato gli equilibri del Medio Oriente: Hezbollah decapitato, il regime iraniano privato della sua guida suprema, il Libano che tratta direttamente con Gerusalemme. Hamas non ha disarmato, ma l’“asse della resistenza” costruito da Teheran in vent’anni è in pezzi. Sul piano della propaganda, invece, ha perso. Secondo il Pew Research Center, nel 2026 il 75% degli italiani ha un’opinione sfavorevole di Israele. Attenzione, non è solo una reazione alla guerra a Gaza: già nel 2013 era il 61%. Ma allora l’ostilità era tiepida. Oggi in Italia la metà della popolazione ha un’opinione “molto sfavorevole”, il doppio dei tedeschi. I finanziatori dei social antisionisti hanno trovato in Italia un terreno particolarmente fertile da conquistare. Il Qatar (primo finanziatore estero delle università americane) ospita Al Jazeera e la leadership di Hamas. L’Iran gestisce reti di account falsi: nelle prime due settimane della guerra di febbraio una sola campagna pro-Teheran ha raccolto oltre 145 milioni di visualizzazioni, tre quarti su TikTok.

Intanto i giornali italiani, senza più inviati sul terreno, rilanciano fonti non verificate, come nel caso dell’ospedale Al-Ahli di Gaza, attribuito a Israele e colpito in realtà da un razzo palestinese. Israele ha risposto tardi e goffamente, affidando la sua immagine negli Stati Uniti a consulenti come Brad Parscale, l’ex manager elettorale di Trump, finiti a loro volta sotto inchiesta e cercando in Europa di combattere la disinformazione dei social, ma è una goccia nel mare. Non è un compito facile e il problema dell’attuale governo israeliano non è che vuole uccidere più civili possibile, come credono quasi tutti i nuovi antisemiti, ma che è il più incompetente della storia del Paese. C’è dell’ironia: il Paese più digitale del mondo ha perso la guerra della propaganda digitale. Israele vince sull’innovazione proprio grazie alla sua eccellenza in guerra, come peraltro avviene in molti Paesi avanzati. Dalla sua nascita, 80 anni fa, un piccolo Paese circondato da nemici più numerosi e più ricchi, ha dovuto compensare con la tecnologia ciò che gli mancava in uomini e territorio. Da lì sono nate tecnologie che ne fanno una potenza tecnologica mondiale. E che rendono migliore ogni giorno la vita di milioni di italiani. L’agricoltore pugliese o siciliano che risparmia acqua, irriga con il goccia a goccia, inventato in Israele e prodotto da Netafim. La competenza degli agricoltori siciliani a Pachino nell’applicare l’innovazione genetica israeliana ha creato il famoso pomodorino. L’automobilista italiano si orienta con Waze, nato in Israele. Se la sua auto frena da sola davanti a un ostacolo, con buona probabilità lo deve a un chip di Mobileye, l’azienda di Gerusalemme comprata da Intel per 15 miliardi. La banca che il militante pro-Pal usa ogni giorno, si difende dagli attacchi informatici con software di Check Point o di Wiz, fondata da veterani dell’intelligence israeliana e acquisita da Google per 32 miliardi.

Poi c’è la difesa. La Germania, per difendersi dai missili russi, ha comprato il sistema antimissile israeliano Arrow 3 per oltre sei miliardi e mezzo di dollari, il più grande contratto di esportazione nella storia di Israele. Infine, ci sono le scienze della vita. A gennaio i ragazzi ustionati nell‘incendio di Crans-Montana sono arrivati al Niguarda di Milano. Per rimuovere i tessuti bruciati senza bisturi, i medici hanno usato il Nexobrid, un farmaco sviluppato dall’israeliana MediWound. La TAVI inventata in Israele permette la sostituzione di valvole cardiache senza chirurgia a cuore aperto, semplicemente con un catetere e salva ogni giorno la vita di migliaia di anziani con stenosi aortica. Una buona parte dei 100mila malati italiani di sclerosi multipla ha utilizzato il Copaxone della Teva (sviluppato in Italia) e milioni hanno approfittato del taglio dei costi dei farmaci grazie alla stessa TEVA che ha fatto nascere e crescere i farmaci generici. Conosco bene l’azienda perché per dieci anni ho fatto parte del suo consiglio di amministrazione. Tra i miei colleghi c’era Roger Kornberg, premio Nobel per la chimica e figlio di Arthur Kornberg, Nobel per la medicina (solo sei casi nella storia dell’umanità). Eppure, pochi giorni dopo che i ragazzi italiani ustionati a Crans-Montana venivano curati con Nexobrid, il Consiglio comunale di Monza approvava il boicottaggio dei farmaci Teva nelle farmacie comunali, dopo Sesto Fiorentino e Barberino Tavarnelle. Gli atenei italiani, fucine del nuovo antisemitismo, si sono attivati a boicottare. Il Senato accademico di Torino ha ritenuto “non opportuno” partecipare al bando di cooperazione scientifica con Israele. Nella classifica di Shanghai 2026, che misura la qualità della ricerca, il Weizmann è 71° al mondo e la Hebrew University 89ª. Torino sta nella fascia 201-300, e nessun ateneo italiano entra tra i primi cento. Il governo (accusato di non condannare il “genocidio”), in direzione opposta a quello tedesco (e greco) blocca i ricambi per gli addestratori M-346 venduti da Leonardo a Israele, ad aprile ha sospeso il rinnovo del memorandum di cooperazione militare e intanto stringe accordi con la Turchia di Erdoğan per i droni Baykar.

I nuovi antisemiti che celebrano il massacro del 7 ottobre e spingono la politica e le istituzioni a boicottare la tecnologia israeliana sono doppiamente ignoranti. Vittime ignoranti della propaganda anti-Israele sui social non si rendono conto di pagare loro il costo dei boicottaggi che domandano alla politica. Quanto a lungo è sostenibile questa ignoranza autolesionista? Il riscaldamento climatico crea scenari terrificanti di crescita della siccità soprattutto al sud. Israele riutilizza il 90% delle acque reflue (anche quelle dei WC) contro il 4% dell’Italia e l’80% dell’acqua potabile viene dalla desalinizzazione contro 0,1% in Italia. Eppure quando ACEA aveva deciso per una collaborazione con la utility israeliana Mekorot è stata bloccata per “ragioni politiche”. Israele conta circa 1.800 aziende nelle scienze della vita e una trentina che applicano l’Intelligenza Artificiale alla scoperta di nuovi farmaci. La frontiera è la diagnosi precoce dei tumori. Ibex Medical Analytics ha ottenuto il via libera della FDA americana per un sistema di Intelligenza Artificiale che individua il cancro alla prostata nelle biopsie. L’Università di Tel Aviv sta sviluppando un esame del sangue che riconosce i segnali del cancro nelle prime fasi, a costi molto più bassi dei test attuali. Molte delle cure dei prossimi decenni passeranno da lì. Il costo del BDS diventerà sempre più alto per gli italiani, non per gli israeliani. Criticare il governo Netanyahu non è antisemitismo: lo fanno milioni di israeliani. Il nuovo antisemitismo è un’altra cosa. È il rifiuto del sionismo, cioè del diritto degli ebrei ad avere uno Stato. Chi boicotta un farmaco perché è israeliano o un’università perché è israeliana, non contesta una politica: contesta un’esistenza. I nuovi antisemiti continuino pure a farlo e ad accusare Israele di genocidio e apartheid (alle elezioni si è registrato un boom di affluenza degli arabi israeliani). Ma siano coerenti fino in fondo: rinuncino a Waze, al goccia a goccia, alla cybersecurity, al Copaxone e alle diagnosi precoci che salveranno milioni di vite. E la prossima volta che si ammalano, si facciano curare da Hamas e dagli Houthi.

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Roger Abravanel