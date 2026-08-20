È stato direttamente l’ufficio del premier Netanyahu a confermare l’attacco dell’altro ieri, effettuato dalle Israel air force (Iaf), contro la base militare di Abu al-Duhur, nel governatorato orientale di Idlib, nel nord della Siria. Una dichiarazione dovuta, quella di Gerusalemme, visto che, agli osservatori più attenti, la mano dell’Iaf era apparsa subito inequivocabile. L’Alma Research and Education Center ne aveva svelato le caratteristiche fin dalle prime ore dopo il raid. “Quattro ondate di attacchi condotte dalle Iaf contro quella postazione militare che era già stato obiettivo ai tempi del regime di Bashar el-Assad”. Così si leggeva sul sito del think tank con sede a Kfar Vradim (Galilea occidentale). Posizione ottimale per osservare il teatro di guerra dei tre confini Israele-Libano-Siria. Del resto, chi altri se non Israele avrebbe dovuto attaccare la Siria? E perché?

Dalla caduta di Assad, l’8 dicembre 2024, sono oltre 600 gli attacchi condotti da Israele in Siria. Tra raid aerei, droni e operazioni di artiglieria. La fase più intensa è stata immediatamente successiva al crollo del regime, con l’obiettivo di neutralizzarne l’arsenale strategico. Lo scorso anno, gli interventi sono proseguiti contro infrastrutture e capacità militari del nuovo governo, presieduto dall’ex jihadista Ahmad Husayn al-Sharaa, noto anche come Abu Muhammad al-Jawlani. Mentre nel 2026 si sono fortemente diradati. L’episodio dell’altro giorno è il primo da marzo contro strutture governative siriane.

Determinate è il fattore Ankara. Da anni, Israele osserva le mosse della Turchia nella regione. Più volte il governo Netanyahu ha inviato colpi d’avvertimento, diplomatici e operativi, per evitare distanze troppo ravvicinare fra Tzahal e le truppe turche. «Già nell’aprile 2025, Israele aveva bombardato l’aeroporto T4, a Tiyas, nel governatorato di Homs, vicino a Palmira, prima che la Turchia vi schierasse i propri aerei», ricorda Ely Karmon, decano dei ricercatori dell’International Institute For Counter-Terrorism, l’Ict di Herzliya. L’iniziativa israeliana è stata subito condannata dalla Turchia e dalla Lega araba. La prima ha negato qualsiasi presenza di suoi uomini nell’infrastruttura colpita. Nabil Fahmy, segretario generale della Lega ha detto che si è trattato di un gesto «provocatorio e inaccettabile. Una violazione della sovranità siriana e del diritto internazionale, con il rischio di seminare il caos nella regione».

Visti da Gerusalemme gli interventi sono imprescindibili. Erdogan è sempre più una minaccia per Israele. Alla sua presenza in Siria si aggiunge il dialogo costante che Ankara mantiene con Hamas e il Qatar. Creando così un triangolo jihadista i cui vertici sono il sultanato, la Fratellanza musulmana e la causa palestinese. È un disegno volto a creare un alter ego ideologico all’asse sciita che, vista la situazione dell’Iran – e in parte anche di Hezbollah in Libano – è in fase declinante. A questo si aggiunge un cammino più convenzionale, che Erdogan sta percorrendo grazie all’intensificarsi delle relazioni diplomatiche con Egitto, Arabia Saudita e Pakistan. «Purtroppo il leader turco continua a essere un interlocutore apicale di Trump e del suo ambasciatore ad Ankara, Tom Barrack», commenta ancora Karmon. Al presidente Usa piacciono i duri. È una fascinazione che gli impedisce di cogliere il pericolo di lungo periodo di una Turchia sempre più attiva nel rivedere gli equilibri della regione. Una Turchia, attenzione, che è anche membro della Nato.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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