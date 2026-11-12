Il sondaggista e politologo presenta il suo nuovo libro, «Il partito che non c’è»: un’analisi della domanda politica insoddisfatta, dell’astensione intermittente e della crisi dei partiti personali. «Gli elettori vogliono una squadra, non un uomo solo al comando. E chiedono di essere coinvolti, non trattati da spettatori».

Antonio Noto, il suo ultimo libro, appena uscito, si intitola «Il partito che non c’è». Perché questo titolo?

«Perché racconta una mancanza, ma soprattutto un’esigenza. È il partito che gli italiani vorrebbero e che, al momento, non trovano. Nella prima parte del libro analizzo il contesto: perché esiste questa domanda politica, come si manifesta e come si struttura. Nella seconda parte propongo quasi un manuale operativo: come dovrebbe nascere questo partito, come dovrebbe rapportarsi agli elettori e che cosa dovrebbe offrire per convincerli a partecipare. Non è soltanto una riflessione sulla crisi della politica, ma un tentativo di individuare una possibile risposta».

Partiamo dai numeri. Quanto è grande il bacino di cittadini che non si riconoscono nell’attuale offerta politica?

«Il dato più significativo è quello delle elezioni europee del 2024: ha votato il 49,7% degli aventi diritto. Per la prima volta, in una consultazione nazionale di questa portata, siamo arrivati a una partecipazione inferiore alla metà degli elettori. Ma attenzione: sbagliamo a considerare gli astenuti persone lontane dalla politica. La maggioranza continua a informarsi, segue il dibattito pubblico e osserva i partiti. L’astensione diventa un messaggio politico, una forma di protesta: “Non trovo un’offerta nella quale riconoscermi”. Nel libro stimo che il bacino complessivo degli astenuti, considerando chi si è astenuto almeno una o due volte negli ultimi anni, arrivi al 70% della popolazione».

Quindi l’astensione non è necessariamente una condizione permanente. Parli di astensione intermittente: che cosa significa?

«Circa la metà degli astenuti appartiene a quella che definisco astensione intermittente. Sono cittadini che in alcune occasioni votano e in altre no. Non hanno abbandonato definitivamente le urne: scelgono di volta in volta se partecipare, in funzione dell’offerta politica che trovano. Questo ci restituisce l’immagine di un elettorato molto più evoluto di quanto i partiti immaginino. Il giorno dopo le elezioni si tende a colpevolizzare chi non ha votato, descrivendolo come disinteressato o distante. In realtà, spesso è il contrario: sono persone che seguono la politica, ma non trovano una proposta convincente. E questa insoddisfazione riguarda anche una parte di chi continua a votare, magari scegliendo un partito senza esserne davvero soddisfatto».

È paradossale: si moltiplicano partiti, sigle, scissioni e tentativi di costruire nuove formazioni, ma la domanda di una nuova rappresentanza rimane insoddisfatta. Dove sbaglia l’attuale offerta politica?

«Il paradosso è proprio questo. Viviamo in una stagione di comunicazione politica permanente: ormai la differenza tra campagna elettorale e tempo ordinario è quasi scomparsa. Ma comunicare continuamente non significa necessariamente rappresentare. Gli elettori cercano una forma di partito diversa da quella attuale, che non sia costruita esclusivamente intorno alla leadership di una persona. Non chiedono di eliminare i leader, ma di superare il modello dell’uomo solo al comando. Il problema è che molti partiti sono diventati organizzazioni personali, nelle quali tutto dipende dal capo. Gli elettori, invece, chiedono una struttura capace di esprimere competenze, pluralità e continuità».

La sua ricerca individua quindi una domanda di partito-squadra. È una critica alla personalizzazione della politica?

«Sì, ed è uno degli elementi più interessanti che emergono. Gli elettori vogliono un partito-squadra. Un leader è necessario, ma non può essere l’unico protagonista. Una squadra comunica competenza, perché permette di raccontare più professionalità, più esperienze e più capacità di governo. C’è poi una ragione molto concreta: quando un partito dipende esclusivamente dal proprio leader, se quel leader perde consenso rischia di trascinare con sé tutta l’organizzazione. Un partito fondato su una squadra, invece, può sopravvivere al cambiamento della leadership. Non dobbiamo pensare a un ritorno nostalgico ai partiti della Prima Repubblica. Ricordiamo però che la Democrazia cristiana cambiava segretario anche frequentemente, ma continuava a essere il primo partito italiano. Cambiava il segretario, non scompariva il partito».

E il populismo? È ancora una categoria capace di interpretare la politica contemporanea o sta cambiando pelle?

«Dobbiamo anzitutto distinguere il significato negativo che abitualmente attribuiamo al populismo da quello che richiama il rapporto con il popolo. Se guardiamo a quest’ultimo aspetto, scopriamo che esiste una forte domanda di partiti in Italia. Non significa che gli elettori siano necessariamente populisti: significa che nel mercato elettorale non c’è un’offerta adeguata alla domanda. Probabilmente i cittadini sono più avanti dei partiti nella richiesta di partecipazione, coinvolgimento e rappresentanza. I partiti immaginano un elettorato distante, che non vuole impegnarsi. I cittadini raccontano invece l’opposto: vorrebbero entrare, partecipare, sentirsi parte di un progetto. Il problema è che percepiscono i partiti come strutture chiuse, difficili da attraversare».

In questa trasformazione, quale ruolo hanno i social network? Avere milioni di follower significa davvero costruire consenso?

«Non necessariamente. I social sono strumenti importanti per raggiungere le persone, diffondere messaggi e creare visibilità. Ma bisogna distinguere tra massa e reputazione. I social possono produrre grandi numeri, ma avere molti follower non significa automaticamente avere consenso. Nelle nostre analisi emerge un dato interessante: in Italia la televisione continua a essere il mezzo che genera maggiore reputazione per i politici. Lo stesso messaggio, se comunicato in televisione, tende a produrre una credibilità maggiore rispetto a quando viene pubblicato sui social».

Qual è la lezione che i leader politici dovrebbero ricavare dal tuo libro? Che cosa deve fare il partito che non c’è per conquistare gli italiani?

«Deve innanzitutto cambiare il modo di concepire il rapporto con i cittadini. I partiti devono tornare a essere coinvolgenti, aprire le proprie strutture e considerare gli elettori alleati, non spettatori. Oggi vediamo leader che trattano i propri follower come un pubblico da raggiungere, mentre dovrebbero accompagnarli e coinvolgerli in un progetto. E poi bisogna superare il modello del partito monoaziendale, costruito intorno a una sola persona. Non sto dicendo che il leader non serva: serve eccome. Ma deve avere una squadra. È la squadra che produce competenza, che dà profondità al progetto politico e che garantisce continuità. Un leader da solo può vincere una stagione elettorale; una squadra può rendere un partito capace di attraversare le stagioni politiche».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro