Nell’era in cui l’algoritmo rivendica la supremazia sulla produzione immateriale e sulla sintesi del pensiero, l’ortodossia del progresso tecnologico sembra aver dimenticato il valore fondativo della presenza. Tra l’entusiasmo fideistico dei tecno-ottimisti e il disincanto luddista, la domanda vera non riguarda quali mansioni l’Intelligenza Artificiale sostituirà, ma cosa rimarrà dell’umano quando il lavoro sarà privato della sua componente fisica, empatica e relazionale.

Nel suo progetto in divenire, Human Intelligence, il fotografo Nicolas Brunetti, di Cesena, non cede alla tentazione di ritrarre la macchina o la sua ombra minacciosa. Al contrario, opera un rovesciamento prospettico di carattere quasi epico: sceglie di immortalare, con dignità frontale e solenne, i corpi e i volti di chi resiste. Artigiani, professionisti della cura, figure in cui la responsabilità e l’identità personale sono indissolubilmente legate all’atto pratico. Brunetti li trasforma negli “eroi” dell’era post-digitale: custodi di una competenza incarnata che nessuna stringa di codice potrà mai replicare, testimoni d’un’umanità destinata a sopravvivere proprio perché imperfetta e presente.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la genesi e le implicazioni di questa narrazione visiva.

Nel discorso pubblico sull’Intelligenza Artificiale si tende spesso a un approccio astratto o strettamente economico. Il tuo progetto “Human Intelligence”, al contrario, riporta al centro la figura umana elevandola a simbolo di resistenza. Da dove nasce lo spunto di questa ricerca e qual è stata la scintilla che ti ha spinto a voler “monumentalizzare” chi oggi vive o affronta la transizione tecnologica attraverso il proprio lavoro?

L’idea di Human Intelligence nasce da una riflessione su cosa significhi essere umani oggi, in un periodo storico in cui stiamo attraversando cambiamenti profondi, anche nel modo in cui viviamo e concepiamo il lavoro. L’intelligenza artificiale è stata sicuramente uno degli spunti iniziali, ma non volevo realizzare un progetto sulla tecnologia o sulle professioni che rischiano di scomparire. Mi interessava piuttosto utilizzare questo momento di trasformazione per pormi una domanda più ampia: cosa ci definisce come esseri umani? Quali sono gli elementi che ci rendono unici, al di là delle nostre capacità produttive? Ho quindi deciso di partire dal lavoro, perché credo sia uno dei luoghi in cui l’essere umano si esprime maggiormente. Attraverso il proprio mestiere, ognuno mette in gioco esperienze, conoscenze, responsabilità, relazioni e una parte della propria identità. Volevo osservare tutto questo attraverso le persone, incontrandole e fotografandole nei loro ambienti quotidiani.

Nelle tue immagini c’è una scelta stilistica precisa: ritrarre i soggetti frontalmente, immersi nel loro ambiente, restituendo loro una solennità quasi classica. In che modo il concetto di “eroe” o di “idolo” si applica a figure che svolgono professioni legate alla cura, all’empatia o alla presenza fisica, in un’epoca che tende a smaterializzare tutto?

Il riferimento all’eroe nasce anche da un mio precedente lavoro realizzato a Trieste, insieme a Edil Group e nella cornice del progetto Cultura in Cantiere in collaborazione con Trieste Photo Days, dedicato agli operai impegnati nella ristrutturazione di alcuni edifici. In quel progetto avevo ritratto i lavoratori su dei piedistalli, proprio per elevarli simbolicamente e restituire loro la considerazione che spesso non ricevono dalla società, nonostante il loro lavoro sia fondamentale.

In Human Intelligence ritrovo in parte quella stessa intenzione, ma con uno sguardo più ampio. Non mi interessa necessariamente rappresentare persone straordinarie, ma dare importanza a persone comuni, ai loro gesti e alle loro storie.

La scelta del ritratto frontale, sempre all’interno dell’ambiente di lavoro, nasce proprio da questo desiderio. Mi sembrava il modo più diretto per presentare ogni persona, raccontare chi è e cosa fa. È anche una scelta che permette di creare una serie coerente, nella quale lo spettatore possa confrontarsi con volti, professioni e realtà molto diverse tra loro.

Chiedo semplicemente ai soggetti di presentarsi con fierezza e orgoglio per quello che fanno. Credo che in ogni ritratto emerga qualcosa della loro personalità, anche senza bisogno di raccontarla esplicitamente.

Mentre il dibattito mainstream si interroga con timore su quali mestieri l’IA andrà a cancellare, il tuo obiettivo fotografa ciò che non può essere sostituito: la responsabilità, la vocazione, il gesto unico. Credi che la fotografia documentaria possa diventare un vero e proprio manifesto politico e sociale per difendere il valore del lavoro umano?

Non vorrei che il progetto venisse interpretato come un tentativo di stabilire quali professioni potranno essere sostituite dall’intelligenza artificiale e quali invece no. Credo che sarebbe una prospettiva troppo limitata e che, probabilmente, non avrebbe nemmeno senso cercare oggi una risposta definitiva.

Mi interessa piuttosto osservare il valore dell’essere umano in un momento in cui sempre più attività possono essere automatizzate. Il lavoro non è soltanto il risultato che produciamo: è anche il percorso che ci porta a quel risultato, fatto di esperienza, conoscenza, sensibilità, responsabilità e relazioni con gli altri.

Penso che la fotografia documentaria possa contribuire a questa riflessione, rendendo visibili persone e realtà che spesso passano inosservate. Non necessariamente attraverso un manifesto o una presa di posizione, ma semplicemente invitando chi guarda a fermarsi, osservare e riconoscere il valore di chi ha davanti.

Riconoscere in qualcuno un “sopravvissuto” o un custode dell’umanità richiede uno sguardo che va oltre la semplice esecuzione tecnica. Come selezioni le storie e le persone da ritrarre e qual è la loro reazione quando comprendono di essere parte di una riflessione così profonda sul futuro del lavoro?

La scelta delle persone nasce innanzitutto dal desiderio di attraversare settori e professioni differenti, cercando di costruire una rappresentazione il più possibile varia del lavoro umano. Mi interessano soprattutto quelle attività in cui la presenza e l’intervento della persona rimangono centrali, dove esperienza, capacità manuali, conoscenza e responsabilità hanno un ruolo fondamentale.

Non cerco necessariamente storie eccezionali o persone che rappresentino una particolare idea. Ogni individuo porta con sé un’esperienza e un modo diverso di vivere il proprio lavoro. È proprio questa varietà che mi interessa.

Quando incontro i soggetti, spiego loro il senso generale del progetto e il motivo per cui vorrei fotografarli. Non chiedo di interpretare un ruolo o di mostrarsi in un modo particolare. Chiedo soltanto di essere fieri e orgogliosi del proprio lavoro e lascio che ognuno si presenti davanti alla macchina fotografica con la propria personalità.

Credo che la cosa più interessante sia proprio questa: dietro ogni professione c’è una persona diversa, con la propria storia, il proprio carattere e il proprio modo di stare al mondo.

Trattandosi di un progetto “in corso”, che mappa un passaggio epocale della nostra società, quale speri possa essere il messaggio che “Human Intelligence” lascerà al lettore o all’osservatore di domani? Che peso avrà questa memoria visiva quando la rivoluzione dell’IA sarà compiuta?

Immagino Human Intelligence come una sorta di catalogo contemporaneo dell’essere umano, osservato nei luoghi e nei momenti in cui si esprime attraverso il proprio lavoro.

Non è un progetto che immagino concluso dopo venti o trenta ritratti. Vorrei continuare a incontrare persone, esplorare professioni e ambienti differenti, costruendo nel tempo una raccolta sempre più ampia e articolata. Ogni ritratto rappresenta un tassello di questa ricerca e contribuisce a raccontare la varietà dell’esperienza umana.

Mi piacerebbe che, guardando queste fotografie anche tra molti anni, fosse possibile ritrovare uno spaccato della società di oggi: chi eravamo, cosa facevamo, come lavoravamo e quali erano i luoghi in cui trascorrevamo una parte importante della nostra vita. Non voglio dare una risposta definitiva su cosa accadrà con l’intelligenza artificiale o su quale sarà il futuro del lavoro. Mi piacerebbe piuttosto che il progetto continuasse a porre una domanda: in un mondo che cambia così velocemente, quanto spazio lasciamo ancora all’essere umano?

Emanuele Cristelli Nato nel 1995, vivo a Trieste, laureato in Cooperazione internazionale. Consulente per le relazioni pubbliche e istituzionali, ho una tessera di partito in tasca da quando ho 15 anni. Faccio incontrare le persone e accadere le cose, vorrei lasciare il mondo meglio di come l'ho trovato. Appassionato di democrazia e istituzioni, di viaggi, musica indie e Spagna.

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Emanuele Cristelli