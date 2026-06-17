Le ultime notizie dall’Avana non sono molto rassicuranti: purtroppo in questa parte dell’emisfero non ci raccontano effettivamente come stanno le cose. Cuba si sente molto lontana, sommersa da un embargo degli Stati Uniti, ma se sentite la realtà descritta da un cubano che a soli 20 anni è dovuto scappare perché veniva oppresso e represso nel suo stesso Paese per il semplice fatto di pensare diversamente da un governo dittatoriale, allora la storia suona molto diversa. Oggi si parla di blocco energetico ed economico all’isola dal suo vicino del nord, però poco si parla di GAESA (Grupo de Administraciòn Empresarial S. A.), conglomerato militare proprietario di Gaviota che controlla tra il 50% e il 70% dell’economia dell’isola, la quale accumula 18 miliardi di dollari in attivi. Gestisce – tra le altre cose – il settore turistico, la maggior parte degli alberghi, hotel, villaggi e negozi di lusso, centri di immersione e porti per yacht, la Banca finanziaria internazionale e il porto del Mariel, che è una zona franca commerciale. Praticamente tutte le attività coinvolte con le valute forte straniere (dollari ed euro) passano da GAESA, che è controllata dalle Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), l’esercito.

Nel corso del mese di maggio 2026, gli Stati Uniti hanno adottato le prime misure restrittive ai sensi dell’Executive Order 14404, il nuovo regime sanzionatorio contro persone ed entità ritenute responsabili della repressione a Cuba. Queste misure attribuiscono al Dipartimento del Tesoro di Stato il potere di imporre sanzioni nei confronti di soggetti stranieri coinvolti in specifiche attività considerate dannose a Cuba, tra cui: operare o aver operato in determinati settori dell’economia cubana, inclusi settori energetico, della difesa, dei metalli e miniere, dei servizi finanziari e della sicurezza; agire per conto o nell’interesse, o fornire supporto al governo di Cuba o a soggetti designati ai sensi dell’EO 14404; essere coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani o in attività corruttive connesse a Cuba.

Le misure hanno colpito innanzitutto GAESA, designato per aver operato nel settore dei servizi finanziari dell’economia cubana. La prima persona coinvolta è l’ex presidente Raúl Castro Ruz, incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con l’accusa riguardante l’abbattimento di due aeronavi (velivoli civili) della ONG Hermanos al Rescate, avvenuto nel 1996, che causò la morte di quattro persone, inclusi cittadini americani. Il capo d’accusa è cospirazione per assassinare cittadini statunitensi. All’epoca dei fatti, Raúl Castro ricopriva l’incarico di ministro delle Forze Armate Rivoluzionarie. Queste sanzioni hanno colpito direttamente la Generale di Brigata Ania Guillermina Lastres Morera, inoltre designata in qualità di dirigente membro del Consiglio di amministrazione di GAESA. Nel frattempo a Miami è stata arrestata dalle autorità migratorie ICE sua sorella Adys Lastres Morera. L’operazione è stata confermata dal segretario di Stato Marco Rubio, in quanto le indagini hanno rivelato che la donna gestiva attività immobiliari negli Stati Uniti e viveva nel lusso mentre sosteneva il regime cubano, anche se viveva nel Paese da appena due anni.

Il 18 maggio 2026 l’OFAC ha effettuato una seconda tornata di designazioni ai sensi dell’EO 14404, sanzionando 11 membri del regime cubano e 3 organizzazioni governative. Le nuove misure hanno colpito in particolare il Ministero dell’Interno cubano, responsabile della sicurezza interna del Paese, nonché la Policía Nacional Revolucionaria (“PNR”), considerati parti integranti dell’apparato repressivo statale. Più recentemente è arrivata la notizia della detenzione di Alina Rosales Aguirreurreta, figlia di Ulises Rosales del Toro, ex vicepresidente del Consiglio dei ministri e anche ministro dello Zucchero e dell’Agricoltura, personaggio molto legato alla cupola dell’isola. Sua figlia – come tanti altri cubani – è entrata negli Usa nel novembre 2023, anche lei violando le leggi e rimasta irregolare chiedendo asilo politico.

A questo punto sorgono spontanee delle domande. Se gli Stati Uniti sono così cattivi come dicono, perché tutti i cubani vogliono andare a vivere proprio lì? Perché le persone vicino alla cupola castrista che comanda a Cuba, figli e familiari stretti delle alte cariche del governo, decidono e vogliono andare a vivere negli Stati Uniti? Nel frattempo, aspettiamo aggiornamenti con le nuove sanzioni che arriveranno dal Dipartimento di Stato degli Usa contro il regime e i suoi familiari. In attesa di una Cuba libera e democratica.

Yasser Ferrer Mesa

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