Oggi il mondo si trova di fronte a un punto di svolta, in cui le scelte che faremo – anche nelle crisi in Europa e in Medio Oriente – determineranno la direzione del nostro futuro per le generazioni a venire. Come sarà il nostro mondo alla fine di questi conflitti? Saremo in grado di negare ad Hamas la capacità di compiere il male puro e assoluto? Israeliani e palestinesi vivranno un giorno fianco a fianco in pace, con due Stati per due popoli? Renderemo Vladimir Putin responsabile della sua aggressione, in modo che il popolo ucraino possa vivere libero e l’Europa rimanga un’ancora per la pace e la sicurezza globale? E la domanda più importante: Perseguiremo senza sosta la nostra visione positiva per il futuro o permetteremo a chi non condivide i nostri valori di trascinare il mondo in un luogo più pericoloso e diviso?

Gli obiettivi di Hamas e Putin

Sia Putin che Hamas stanno combattendo per cancellare dalla carta geografica una democrazia vicina. E sia Putin che Hamas sperano di far crollare la stabilità e l’integrazione regionale e di trarre vantaggio dal disordine che ne deriva. L’America non può e non vuole permettere che ciò accada. Per gli interessi della nostra sicurezza nazionale e per il bene del mondo intero. Gli Stati Uniti sono la nazione più importante. Abbiamo riunito alleati e partner per resistere agli aggressori e progredire verso un futuro più luminoso e pacifico. Il mondo guarda a noi per risolvere i problemi del nostro tempo. Questo è il dovere della leadership, e l’America lo farà. Se ci allontaniamo dalle sfide di oggi, infatti, il rischio di conflitti potrebbe diffondersi e i costi per affrontarli non farebbero che aumentare. Non permetteremo che ciò accada.

Il sostegno all’Ucraina

Questa convinzione è alla base del mio approccio al sostegno del popolo ucraino che continua a difendere la propria libertà contro la brutale guerra di Putin. Sappiamo dalle due guerre mondiali del secolo scorso che quando l’aggressione in Europa rimane senza risposta, la crisi non si esaurisce da sola. Attira direttamente l’America. Ecco perché il nostro impegno in Ucraina oggi è un investimento nella nostra sicurezza. Previene un conflitto più ampio domani. Stiamo tenendo le truppe americane fuori da questa guerra, sostenendo i coraggiosi ucraini che difendono la loro libertà e la loro patria. Stiamo fornendo loro armi e assistenza economica per fermare la volontà di conquista di Putin, prima che il conflitto si estenda ulteriormente. Gli Stati Uniti non stanno facendo tutto questo da soli. Più di 50 nazioni si sono unite a noi per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi. I nostri partner si stanno assumendo gran parte della responsabilità economica del sostegno all’Ucraina. Abbiamo anche costruito una NATO più forte e più unita, che aumenta la nostra sicurezza grazie alla forza dei nostri alleati, chiarendo al contempo che difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO per scoraggiare ulteriori aggressioni russe. Anche i nostri alleati in Asia sono al nostro fianco per sostenere l’Ucraina e chiedere conto a Putin, perché capiscono che la stabilità in Europa e nell’Indo-Pacifico sono intrinsecamente collegate.

Il sostegno ad Israele

Abbiamo anche visto nel corso della storia come i conflitti in Medio Oriente possano scatenare conseguenze in tutto il mondo. Siamo fermamente al fianco del popolo israeliano che si difende dal fanatismo omicida di Hamas. Il 7 ottobre, Hamas ha massacrato 1.200 persone, tra cui 35 cittadini americani, nella peggiore atrocità commessa contro il popolo ebraico in un solo giorno dopo l’Olocausto. Neonati e bambini, madri e padri, nonni, disabili e persino sopravvissuti all’Olocausto sono stati mutilati e uccisi. Intere famiglie sono state massacrate nelle loro case. Giovani sono stati uccisi a colpi di pistola durante un festival musicale. I corpi sono stati crivellati di proiettili e bruciati in modo irriconoscibile. Da oltre un mese, le famiglie degli oltre 200 ostaggi presi da Hamas, tra cui bambini e americani, vivono in un inferno, aspettando con ansia di sapere se i loro cari sono vivi o morti. Al momento in cui scrivo, io e la mia squadra stiamo lavorando ora per ora, facendo tutto il possibile per ottenere il rilascio degli ostaggi. Mentre gli israeliani sono ancora sotto shock e subiscono il trauma di questo attacco, Hamas ha promesso che cercherà senza sosta di bissare il 7 ottobre. Ha detto chiaramente che non si fermerà.

Il popolo palestinese merita un futuro libero da Hamas

Il popolo palestinese merita uno Stato proprio e un futuro libero da Hamas. Anch’io ho il cuore spezzato dalle immagini di Gaza e dalla morte di molte migliaia di civili, compresi i bambini. I bambini palestinesi piangono i genitori perduti. I genitori scrivono il nome del figlio sulla mano o sulla gamba, in modo da poterlo identificare se dovesse accadere il peggio. Infermieri e medici palestinesi cercano disperatamente di salvare ogni vita preziosa che possono, con poche risorse. Ogni vita palestinese innocente persa è una tragedia che lacera famiglie e comunità. Il nostro obiettivo non dovrebbe essere semplicemente quello di fermare la guerra per oggi: dovrebbe essere quello di porre fine alla guerra per sempre, interrompere il ciclo di violenza incessante e costruire qualcosa di più forte a Gaza e in tutto il Medio Oriente, in modo che la storia non continui a ripetersi. Poche settimane prima del 7 ottobre, ho incontrato a New York il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’argomento principale di quella conversazione era una serie di impegni sostanziali che avrebbero aiutato sia Israele che i territori palestinesi a integrarsi meglio nel panorama del Medio Oriente. Questa è anche l’idea alla base dell’innovativo corridoio economico che collegherà l’India all’Europa attraverso gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, la Giordania e Israele, che ho annunciato insieme ai partner al vertice del G20 in India all’inizio di settembre. Una maggiore integrazione tra i Paesi crea mercati prevedibili e attira maggiori investimenti. Una migliore connessione regionale – comprese le infrastrutture fisiche ed economiche – favorisce un aumento dell’occupazione e maggiori opportunità per i giovani. Questo è ciò che abbiamo lavorato per realizzare in Medio Oriente. È un futuro in cui non c’è posto per la violenza e l’odio di Hamas e credo che il tentativo di distruggere la speranza di questo futuro sia una delle ragioni per cui Hamas ha istigato questa crisi.

Due popoli, due Stati

Questo è chiaro: una soluzione a due Stati è l’unico modo per garantire la sicurezza a lungo termine del popolo israeliano e di quello palestinese. Anche se in questo momento può sembrare che quel futuro non sia mai stato così lontano, questa crisi lo ha reso più imperativo che mai. La soluzione dei due Stati – due popoli che vivono l’uno accanto all’altro con pari diritti di libertà, opportunità e dignità – è la strada che deve portare alla pace. Per raggiungerla occorrerà l’impegno di israeliani e palestinesi, nonché degli Stati Uniti e dei nostri alleati e partner. Questo lavoro deve iniziare ora. A tal fine, gli Stati Uniti hanno proposto dei principi di base per uscire da questa crisi, per dare al mondo una base su cui costruire. Per cominciare, Gaza non deve mai più essere usata come base per il terrorismo. Non ci deve essere alcun trasferimento forzato di palestinesi da Gaza, nessuna rioccupazione, nessun assedio o blocco e nessuna riduzione del territorio. E dopo la fine di questa guerra, le voci del popolo palestinese e le sue aspirazioni devono essere al centro della governance post-crisi a Gaza. Mentre ci sforziamo di raggiungere la pace, Gaza e la Cisgiordania dovrebbero essere riunite sotto un’unica struttura di governo, in ultima analisi sotto un’Autorità Palestinese rivitalizzata, mentre lavoriamo tutti per una soluzione a due Stati.

No alla violenza estremista contro i civili in Cisgiordania

Ho insistito con i leader israeliani sul fatto che la violenza estremista contro i palestinesi in Cisgiordania deve cessare e che coloro che la commettono devono essere chiamati a risponderne. Gli Stati Uniti sono pronti a prendere provvedimenti, tra cui il divieto di rilascio del visto per gli estremisti che attaccano i civili in Cisgiordania. La comunità internazionale deve impegnare risorse per sostenere la popolazione di Gaza nel periodo immediatamente successivo a questa crisi, comprese misure di sicurezza provvisorie, e stabilire un meccanismo di ricostruzione per soddisfare in modo sostenibile le esigenze di Gaza a lungo termine. È inoltre indispensabile che nessuna minaccia terroristica provenga mai più da Gaza o dalla Cisgiordania.

Un futuro diverso per il Medio Oriente

Se riusciamo a concordare questi primi passi e a compierli insieme, possiamo iniziare a immaginare un futuro diverso. Nei mesi a venire, gli Stati Uniti raddoppieranno gli sforzi per creare un Medio Oriente più pacifico, integrato e prospero – una regione in cui un giorno come il 7 ottobre sia impensabile. Nel frattempo, continueremo a lavorare per evitare che questo conflitto si diffonda e si aggravi ulteriormente. Ho disposto l’invio di due gruppi di portaerei statunitensi nella regione per rafforzare la deterrenza. Stiamo perseguendo Hamas e coloro che finanziano e facilitano il suo terrorismo, imponendo diverse serie di sanzioni per distruggere la struttura finanziaria di Hamas, escludendolo dai finanziamenti esterni e bloccando l’accesso a nuovi canali di finanziamento, anche attraverso i social media. Sono stato anche chiaro sul fatto che gli Stati Uniti faranno ciò che è necessario per difendere le truppe e il personale americano di stanza in Medio Oriente – e abbiamo risposto più volte agli attacchi contro di noi.

Israele deve difendersi. Senza fare errori

Mi sono anche recato immediatamente in Israele – primo presidente americano a farlo in tempo di guerra – per mostrare solidarietà al popolo israeliano e riaffermare al mondo che gli Stati Uniti sostengono Israele. Israele deve difendersi. È un suo diritto. E mentre ero a Tel Aviv, ho anche consigliato agli israeliani di non lasciare che il loro dolore e la loro rabbia li inducano a commettere errori che noi stessi abbiamo commesso in passato. Fin dall’inizio, la mia amministrazione ha chiesto di rispettare il diritto umanitario internazionale, riducendo al minimo la perdita di vite innocenti e dando priorità alla protezione dei civili.

Gli aiuti alla popolazione di Gaza

Dopo l’attacco di Hamas a Israele, gli aiuti a Gaza sono stati interrotti e le riserve di cibo, acqua e medicinali si sono rapidamente ridotte. Durante il mio viaggio in Israele, ho lavorato a stretto contatto con i leader di Israele ed Egitto per raggiungere un accordo che permettesse di riavviare la fornitura di assistenza umanitaria essenziale ai cittadini di Gaza. Nel giro di pochi giorni, i camion con i rifornimenti hanno ricominciato ad attraversare il confine. Oggi, quasi 100 camion di aiuti entrano a Gaza dall’Egitto ogni giorno, e continuiamo a lavorare per aumentare il flusso di assistenza in misura molto maggiore. Ho anche sostenuto la necessità di pause umanitarie nel conflitto per consentire ai civili di lasciare le aree in cui si combatte attivamente e per contribuire a garantire che gli aiuti arrivino a chi ne ha bisogno. Israele ha fatto il passo ulteriore di creare due corridoi umanitari e di attuare pause giornaliere di quattro ore nei combattimenti nel nord di Gaza per consentire ai civili palestinesi di fuggire verso aree più sicure nel sud.

Hamas usa innocenti come scudi umani

Ciò è in netta opposizione alla strategia terroristica di Hamas: nascondersi tra i civili palestinesi. Usare bambini e innocenti come scudi umani. Posizionare i tunnel terroristici sotto ospedali, scuole, moschee ed edifici residenziali. Aumentare al massimo la morte e la sofferenza di persone innocenti, israeliane e palestinesi. Se Hamas avesse a cuore le vite dei palestinesi, rilascerebbe tutti gli ostaggi, rinuncerebbe alle armi e consegnerebbe i leader e i responsabili del 7 ottobre. Finché Hamas si aggrappa alla sua ideologia distruttiva, un cessate il fuoco non è pace. Per i membri di Hamas, ogni cessate il fuoco è il tempo che sfruttano per ricostruire le loro scorte di razzi, riposizionare i combattenti e ricominciare a uccidere attaccando di nuovo gli innocenti. Un risultato che lasci ad Hamas il controllo di Gaza perpetuerebbe ancora una volta il suo odio e negherebbe ai civili palestinesi la possibilità di costruire qualcosa di migliore per loro stessi.

Combattere l’odio negli Stati Uniti

E qui nel nostro Paese, nei momenti in cui la paura e il sospetto, la rabbia e la collera si fanno sentire, dobbiamo impegnarci ancora di più per mantenere i valori che ci rendono ciò che siamo. Siamo una nazione fondata sulla libertà religiosa e sulla libertà di espressione. Abbiamo tutti il diritto di discutere, di dissentire e di protestare pacificamente, ma senza temere di essere presi di mira nelle scuole, nei luoghi di lavoro o in altri luoghi della nostra comunità. Negli ultimi anni si è dato troppo ossigeno all’odio, alimentando il razzismo e un allarmante aumento dell’antisemitismo in America. Questo fenomeno si è intensificato dopo gli attentati del 7 ottobre. Le famiglie ebree temono di essere prese di mira a scuola, mentre indossano i simboli della loro fede per strada o mentre svolgono la loro vita quotidiana. Allo stesso tempo, troppi americani musulmani, arabi e palestinesi, e tante altre comunità, sono indignati e feriti, temendo la ricomparsa dell’islamofobia e della diffidenza che abbiamo visto dopo l’11 settembre. Non possiamo stare a guardare quando l’odio si riaffaccia. Dobbiamo denunciare senza equivoci l’antisemitismo, l’islamofobia e altre forme di odio e pregiudizio. Dobbiamo rinunciare alla violenza e al livore e considerarci reciprocamente non come nemici, ma come fratelli americani.

Da grandi tragedie e sconvolgimenti possono nascere enormi progressi

In un momento di così tanta violenza e sofferenza – in Ucraina, Israele, Gaza e in molti altri luoghi – può essere difficile immaginare che sia possibile qualcosa di diverso. Ma non dobbiamo mai dimenticare la lezione appresa più volte nel corso della nostra storia: Da grandi tragedie e sconvolgimenti possono nascere enormi progressi. Più speranza. Più libertà. Meno rabbia. Meno rancore. Meno guerra. Non dobbiamo perdere la determinazione a perseguire questi obiettivi, perché ora è il momento in cui c’è più bisogno di una visione chiara, di grandi idee e di coraggio politico. Questa è la strategia che la mia amministrazione continuerà a guidare – in Medio Oriente, in Europa e in tutto il mondo. Ogni passo che facciamo verso questo futuro è un progresso che rende il mondo più sicuro e gli Stati Uniti d’America più sicuri.

Joe Biden

