Ormai è un dato di fatto: negli ultimi anni in Italia non si scende in piazza per la convinzione profonda di una battaglia, ma per puro spirito di emulazione. Certi collettivi si affannano a scimmiottare – spesso con esiti grotteschi – quanto accade in Spagna o in Francia, Paesi ancora mitizzati come patria d’un rivoluzionarismo permanente, quasi fossimo rimasti alla presa della Bastiglia. E così, sulla scia di queste stravaganze protestatarie, le piazze – da Milano a Torino fino a Roma – sono tornate a riempirsi di studenti. Il menù della mobilitazione propone il solito repertorio: rivendicazioni per una scuola “libera e uguale” – scatenate dagli ultimi provvedimenti del Consiglio dei ministri sul tetto massimo agli studenti stranieri nelle classi – condite dai soliti cori sull’antifascismo che, come il prezzemolo, vengono messi un po’ ovunque per coprire il vuoto di idee.

Se però vogliamo restare ai parallelismi rivoluzionari, la testa che oggi viene invocata non è certo quella di Luigi XVI, ma quella dell’esecutivo. Basti guardare le immagini arrivate da Torino, dove i manifestanti hanno dato alle fiamme i fantocci della premier Giorgia Meloni, del ministro Guido Crosetto e i simboli del colosso industriale Leonardo. La furia ideologica dei collettivi, tuttavia, non risparmia nessuno: tra le fiamme e i cori antifascisti finisce persino il volto della segretaria del Pd, Elly Schlein. Un cortocircuito paradossale, in cui persino la principale forza dell’opposizione di centrosinistra diventa bersaglio d’un estremismo che, dietro lo slogan della “società della pace” e del no alle armi, usa la piazza solo per la solita prova di forza. A riprova di quanto queste mobilitazioni tendano a travalicare il dissenso pacifico per sfociare nel danneggiamento e nella violenza, gli ultimi fatti di cronaca offrono un quadro eloquente. A Verona, la Digos ha denunciato 19 studenti dell’istituto professionale Giorgi per danneggiamento e blocco stradale, accusati di aver dato alle fiamme cinque cassonetti a volto coperto. Parallelamente, nell’hinterland milanese, l’istituto Italo Calvino di Rozzano è stato vandalizzato al suo interno durante una manifestazione autorganizzata.

Gli slogan che si sono sentiti ieri nelle piazze dei “rivoltosi” – o sarebbe meglio dire di questi fanciulli “rivoluzionari” – sono, tra gli altri, il solito “blocchiamo tutto”, un richiamo che riporta subito alla mente i moti per la Palestina in cui si gridava la medesima intenzione. Di questo blocco, tuttavia, ancora non si comprendono le reali motivazioni, ed è proprio questo uno dei grandi problemi di queste piazzate dei collettivi di sinistra: l’aver stipato di tutto all’interno del medesimo calderone, senza aver nemmeno capito bene per cosa ci si sia alzati la mattina. Si è così inserito il tema della scuola e si è contestato il tetto agli studenti stranieri nelle classi, una norma che – va ricordato – venne già promossa dalla ministra Gelmini e che non esclude affatto gli stranieri dall’istituzione scolastica, ma si limita a porre la lingua italiana al centro in quanto requisito fondamentale. Ciononostante, si è preferito agitare il solito spauracchio ideologico, arrivando persino a bollare l’istruzione pubblica come una “scuola caserma”.

Se i collettivi continueranno a scimmiottare ed emulare Paesi con tradizioni politiche e sociali completamente distanti dalle nostre, l’Italia resterà inesorabilmente un Paese privo di concretezza e incapace di formulare proposte reali. L’ennesima dimostrazione di come queste piazze siano destinate a rimanere soltanto l’ennesimo show ideologico: un gran baccano in cui si parla di tutto, si urla contro tutto, ma alla fine non si risolve assolutamente nulla.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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