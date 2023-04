Drammatico incidente nella notte a Napoli sul raccordo che collega il Vomero a Pianura. Un 25enne in sella alla sua moto di grossa cilindrata, un’Africa Twin, all’improvviso ha perso il controllo e si è schiantato sulla strada. Subito si sono attivati i soccorsi e il giovane è finito in ospedale in condizioni gravissime. Nello schianto ha perso il braccio destro. A bordo della moto c’era anche un passeggero, una ragazza, portata in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. Il 25enne che guidava è un poliziotto in servizio a Milano, tornato nella sua città per qualche giorno di vacanza. Non è chiaro cosa sia successo ma mentre percorreva il raccordo che collega il Vomero con Pianura ha perso il controllo del veicolo di grossa cilindrata. In pochi istanti si è schiantato sul fondo stradale scivolando rovinosamente. Nell’impatto ha perso il braccio destro. Subito è stato soccorso e portato all’ospedale Cardarelli in gravi condizioni. Anche la ragazza che era con lui è finita all’ ospedale Cto. Per lei ferite guaribili in 30 giorni e un grandissimo spavento.

Fortunatamente non c’è stato il coinvolgimento di altre vetture e non ci sono altre vittime. Per ricostruire la dinamica dell’evento indaga la polizia municipale sezione infortunistica diretta dal capitano Antonio Muriano. Indagini in corso per capire cosa sia successo ma, da una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è probabilmente dovuto alla velocità sostenuta con cui il giovane procedeva sul tratto di strada dove a quell’ora non c’è traffico.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. È autrice anche di documentari tra cui “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

