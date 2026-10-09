Da ieri comprare una pagina di pubblicità su un giornale – e pure venderla – è un atto penalmente a rischio. È questa – così sembra di capire – la sostanza dell’inchiesta della procura di Napoli su UniPegaso, che ha messo sotto indagine direttori e amministratori di quasi tutti i grandi quotidiani italiani. Per “corruzione tra privati”.

Il teorema è il seguente: un’azienda investe in pubblicità, poi telefona per lamentarsi di un titolo; se il giornale la ascolta, è corrotto. Ne discende che l’unico modo per dimostrarsi onesti è bastonare i propri inserzionisti, meglio se in prima pagina. Un giornale che non infanga chi lo finanzia diventa sospetto per definizione. Come sempre facciamo dalle nostre parti, è bene dirsi le cose con chiarezza. Che le aziende telefonino ai direttori non è una scoperta, succede da quando esistono i giornali. Che un direttore a volte ceda non è bello, e dunque – se confermata – non è bella la telefonata in cui un giornalista promette al presidente di Multiversity di non far uscire un pezzo online.

Ma questa è materia che riguarda i lettori e la deontologia professionale, non il codice penale. Tanto più che – nel caso in questione – quel pezzo sul Fatto era uscito, in apertura di pagina e con un titolo che all’inserzionista non piaceva. Se invece a stabilire quale titolo è giusto e che cosa deve andare su un sito è un pubblico ministero, allora, signori, possiamo considerare tranquillamente finita la libertà di stampa. Senza trascurare l’effetto pratico, che pure conta.

In un settore che perde copie e ricavi ogni anno, nessun investitore metterà più un euro sui giornali se quell’euro può trasformarsi in un capo d’imputazione. Così accadrà che i giornali non verranno chiusi per decreto, ma per strangolamento (ed è la stessa stretta delle querele temerarie, di cui scriviamo da tempo e di cui l’Italia detiene il record europeo; la querela svuota le casse, l’inchiesta allontana gli inserzionisti, e in entrambi i casi l’ultima parola spetta a un magistrato). A questo punto, però, fermarsi ai giornali è riduttivo. Per trent’anni si è parlato di supplenza dei giudici verso la politica. Ora siamo oltre. Siamo all’annessione. Con la corruzione tra privati il PM entra dove non era mai entrato: nel rapporto tra un’azienda e il giornale su cui investe, tra un’agenzia di comunicazione e il suo cliente, tra chi fa lobbying e un ministro.

In questa inchiesta ci sono tutti, i direttori, i comunicatori, gli intermediari. Giornalismo, comunicazione, lobbying, politica; non c’è mestiere della sfera pubblica che non debba ormai chiedere a una procura quale sia il confine del lecito. È vero che a marzo gli italiani hanno bocciato la separazione delle carriere, e il verdetto si rispetta. Così come è chiaro che quel No ha chiuso per anni ogni discorso sul riequilibrio tra i poteri. Però che la magistratura debba essere il potere pigliatutto, fino a decidere anche quali titoli può fare un giornale, è tema su cui la politica dovrebbe tornare a interrogarsi. Non a fischiettare facendo finta di niente.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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Claudio Velardi