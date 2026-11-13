“A volte tornano”, ma sotto diverse spoglie: Beppe Grillo, battezzato e auto-definitosi “l’Elevato” nei tempi che furono, è pronto a brandire il consenso degli elettori 5 Stelle delusi dalla leadership di Conte e torna alla carica, ragionando su una lista elettorale autonoma (e incoraggiato dai suoi fedelissimi). Il fondatore, che si lascia andare a una comicità “laica”, si rivolge a Conte definendolo “Mago di Oz” e “Reverendo Jones”: la magia che vorrebbe mettere in atto? Secondo il comico, fare leva su un possibile governo Conte III e aspirare alla Presidenza della Repubblica, dato che è “capace di tutto”.

Grillo, intanto – che si aggira ancora nei pressi del “Palazzo” ed è stato avvistato nella Capitale impegnato in diversi incontri – sta ragionando sulle prossime mosse da mettere in atto, prima tra queste il ritorno in televisione: il 22 novembre da Fazio, dove sfoggerà le sue doti da comico professionista (senza risparmiare alcun colpo ai nuovi pentastellati, della cui trasformazione ancora non si capacita, guardando a Conte come “Tu quoque, Brute, fili mi”). Del resto, a Grillo risulta ancora difficile digerire di aver lasciato il “suo” logo e il nome del partito a Conte, la sua creatura “anticonformista” che ora vede tradita (un po’ il “Sosia” di Dostoevskij, se volessimo rimanere sui parallelismi letterari). Politicamente, invece, quella di Grillo non sembra l’intenzione di mangiare una fetta della torta, quanto piuttosto toglierne un pezzo a chi, fino ad ora (secondo lui), l’ha mangiata fin troppo, tra cui Conte e il campo largo, facendo sfumare così sullo sfondo l’ipotesi Colle.

D’altronde, lo stiamo osservando, queste elezioni sono quelle delle “variabili”: la variabile Generale, ora la variabile Grillo, arrivando poi alla variabile Di Battista, che non va affatto trascurata. L’associazione dell’ex deputato pentastellato “Schierarsi”, che potrebbe mutarsi in un vero e proprio partito politico, sembra diventare realtà: la notorietà dell’opinionista – pari a quasi l’85% – raccoglierebbe gran parte dell’elettorato disilluso, quello che, agli albori, portò il M5S ad accaparrarsi gran parte del consenso. E infatti, secondo un recente sondaggio Ipsos, il bacino elettorale potenziale per la nuova creatura politica di Di Battista si aggirerebbe già tra il 5% e il 13% e, secondo lo stesso studio, il movimento potrebbe essere uno dei pochi esperimenti a raggiungere il numero delle firme richieste nei collegi per partecipare alla competizione per Montecitorio. Rispetto al 15,4%, percentuale ottenuta dal Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2022, oggi il partito si attesta attorno al 12,7%, con uno spettro di disillusione che si aggira per via di Campo Marzio e un elettorato della prima ora che accusa i vertici di aver perso il fattore movimentista, abbandonando lo spirito del “primus inter pares”.

Alla fine dei giochi, e con la data delle elezioni politiche ormai alle porte, non bisogna trascurare il binomio Grillo-Di Battista, che, facendo pressione sulla componente insoddisfatta, vuole richiamare ai “gloriosi tempi che furono” e dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Uno al campo larghissimo, talmente largo che una sola spinta dal basso potrebbe far crollare questo castello di carte “progressista”; l’altro all’ex novo 5 Stelle, quello di Giuseppe, quello del ribattezzato “Reverendo Jones“, che dovrà riuscire in un arduo compito: convincere i nuovi seguaci a non ritornare dai vecchi profeti.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

© Riproduzione riservata

Sara Gilardi