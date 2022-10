Beppe Grillo è ripartito ieri sera da Roma dove era venuto ad incontrare Giuseppe Conte e – quel che più aveva a cuore – i nuovi gruppi parlamentari. Curiosamente, la sua visita nella Capitale coincide con il più grande evento della lobby del tabacco. Ma andiamo con ordine: la 24 ore romana del Garante è trascorsa tra l’hotel Forum e Montecitorio. A cena con Conte, a quanto si apprende, gli avrebbe fatto capire che sull’accordo per i 300 mila euro annui dai Gruppi, a tanto ammonta la sua consulenza di comunicazione strategica, non è disposto a rinunciare. E anzi, ieri ha voluto marcare il territorio e stringere le mani dei deputati e dei senatori.

Uno a uno. “Chiamami”, “Sentiamoci”, “Scrivimi un messaggio, la sera li leggo”, dice loro. Si fa fotografare con ciascuno. Promette attenzione a tutti. Ristabilisce con i suoi parlamentari, sotto allo sguardo corrucciato di Conte, quel rapporto confidenziale che aveva avuto con i deputati (che allora si chiamavano “portavoce”) della legislatura trascorsa. I toni sono da battaglia, nel giorno della fiducia al Senato. Ma si capisce che quella tra Grillo e Conte è solo una tregua armata. Se l’avvocato del popolo vuole intestarsi l’opposizione più dura, il fondatore sembra più orientato a riconquistare il ruolo del comico mattatore. E infatti tiene a far sapere che riprenderà presto la tournée nei teatri. È sempre lui il capo del Movimento, e Grillo lo fa capire ai giornalisti senza lesinare le battute (“Volete una dichiarazione? Ecco l’Iban…”) ma l’accenno a un ragionamento lo concede, alla fine dei suoi incontri: «Se il governo dura, il Movimento può crescere sempre di più».

Grillo viene visto aggirarsi in via di Campo Marzio, dove avrebbe preso possesso per un giorno anche della sede nazionale del partito, altro tema tabù per il Movimento delle origini. A poche decine di metri, al Tempio di Adriano, una delle nomine dell’età dell’oro grillina, Marcello Minenna, presenta il libro blu dei Monopoli di Stato. È la grande convention che il mondo del tabacco aspettava. Cade solo per un caso nello stesso giorno in cui Beppe Grillo attraversa quella stessa piazza. Dei rapporti tra Philip Morris e Casaleggio abbiamo scritto per primi, due anni fa. E ieri, sempre per una coincidenza della sorte, abbiamo visto allineati i vertici di Philip Morris Italia, British American Tobacco e Japan Tobacco International nel giorno in cui l’Agenzia dei Monopoli di Minenna chiede e ottiene per il mondo del tabacco una deroga di peso. Da oggi infatti i tabaccai sono esonerati dall’obbligo di utilizzo del Pos per le transazioni che riguardano l’acquisto di prodotti da fumo: sigarette, sigari e prodotti da tabacco riscaldato possono essere venduti sempre in contanti senza incorrere in sanzioni.

Si tratta dell’unica eccezione oggi esistente alla nuova legge sul pagamento elettronico. E guarda caso, con l’insediamento del nuovo governo, ecco che il mondo del tabacco “presenta la forza”: scende a suo modo in piazza, nella piazza antistante Montecitorio. Questo incontro del “libro Blu” di Minenna si tinge di giallo. Era circolata infatti una locandina, nelle scorse settimane, con cui si invitava a partecipare a una tavola rotonda dei Monopoli in cui c’era, insieme con il presidente di Confesercenti e quello della Federazione Tabaccai, il solo Ad di Philip Morris, Marco Hannappel. Le polemiche non devono essersi fatte attendere, in materia di abuso di posizione dominante: a pochi giorni dall’evento il panel è stato cambiato in tutta fretta ed è diventato un più corale confronto tra gli attori del mercato.

Gli argomenti di chi vende tabacco non sono fumosi: le accise da regolare, le modalità di vendita dei prodotti, l’occhio opportunamente chiuso sul contante sono istanze che arrivano chiare e tonde agli interlocutori della politica. Quelli di ieri e quelli di oggi, tutti presenti nelle commissioni che decidono. E che stanno per insediarsi. È sul terreno degli interessi particolari di questo o quel settore che potrebbero verificarsi, alla prova dei fatti, convergenze insperate, perfino imprevedibili, per non scontentare troppo il mondo delle grandi aziende, delle multinazionali e delle lobby. Hannappel, Pmi, rivendica: «Noi siamo tra i grandi investitori in Italia. La nostra fabbrica esporta in 40 paesi nel mondo e impiega 35 mila persone. Le dogane lavorano con noi con una presenza in azienda giornaliera».

Ed ecco Giuseppe Conte, ieri: «L’atteggiamento serio e responsabile di chi vuole governare il Paese sarebbe quello di lavorare insieme, noi per primi, per migliorare le politiche del reddito». Poi però torna a interpretare il nuovo ruolo: «La nostra opposizione sarà implacabile», ruggisce. Ma ecco che sull’uso del contante, sulle deroghe al Pos nelle tabaccherie, si apre una stagione di intese tra destra e grillini. I parlamentari ai quali ha appena parlato il Garante, capiscono l’antifona. Quando Grillo riparte, il messaggio che lascia ai suoi è chiaro. È tornato per riprendersi il Movimento, o meglio per rendere chiaro a tutti la sua titolarità del marchio.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

