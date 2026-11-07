Dalla diplomazia internazionale ai vertici dell’intelligence americana, Robert Gorelick ha attraversato alcuni dei principali scenari geopolitici degli ultimi decenni. Nato a New York, con una formazione tra Montréal, Londra e Ginevra, ha iniziato la carriera alle Nazioni Unite per poi assumere incarichi in diversi Paesi. Per la CIA è stato capo centro a Panama, in Perù e in Italia, dove ha operato dal 2003 al 2008. Dal 2012 vive a Roma, dove ha fondato Globintech, società di business intelligence. Uno sguardo maturato sul campo, tra diplomazia, intelligence e sicurezza internazionale.

Di cosa hanno discusso i vertici delle intelligence americana e russa? È un contatto ordinario o l’avvio, sotto Trump, di una nuova stagione di dialogo?

«È sempre preferibile che i Paesi, soprattutto quando si tratta di avversari, mantengano aperti canali di comunicazione reciproca, al fine di trasmettere messaggi ed evitare fraintendimenti riguardo alle azioni dell’altra parte, che potrebbero facilmente degenerare in un conflitto. Quando non si desidera che tali interlocuzioni avvengano in forma ufficiale, come nel caso dell’attuale situazione con la Russia a causa della guerra in Ucraina, è opportuno ricorrere ai servizi di intelligence come canale per condurre questo tipo di dialogo».

Come contrastare la disinformazione e la polarizzazione con cui le autocrazie attaccano il perimetro cognitivo delle democrazie?

«In linea generale, le potenze occidentali hanno sempre fatto ricorso alla propaganda e alla guerra psicologica. La differenza sostanziale è che le potenze antidemocratiche cercano di individuare le fratture delle società occidentali e di ampliarle attraverso menzogne, complotti e la sistematica erosione della verità. I Paesi occidentali possono a loro volta valorizzare le contraddizioni delle società avversarie, ma non ricorrendo alla menzogna, bensì portando alla luce le verità che quei governi cercano di nascondere».

Come operano intermediari, opinionisti e politici nelle ingerenze straniere? Come distinguere il dissenso legittimo dal condizionamento esterno?

«Gli agenti d’influenza hanno sempre svolto un ruolo importante nel diffondere informazioni che i nostri avversari intendono far circolare. I servizi d’intelligence sovietici e russi vantano una lunga tradizione nell’impiego sia di agenti retribuiti, ai quali viene fornita la linea ufficiale da propagare, sia dei cosiddetti «utili idioti», convinti della propaganda sovietica e quindi disposti a diffonderla senza compensi né istruzioni. Questi strumenti restano tuttora centrali nella guerra ibrida condotta da Russia, Iran e Cina contro l’Occidente».

La Russia investe direttamente su alcuni protagonisti politici europei, anche in Italia? Come riconoscere un’operazione d’influenza?

«Non intendo entrare nel merito della politica né puntare il dito contro specifici partiti. È tuttavia documentata l’influenza russa su alcune forze politiche europee, esercitata attraverso transazioni finanziarie o il reclutamento di agenti al loro interno. Vi sono, d’altra parte, partiti europei che condividono per convinzione gli obiettivi di Mosca. Individuare un’operazione d’influenza è estremamente complesso, ma possibile attraverso le tradizionali attività di controspionaggio e strumenti tecnici, come l’analisi dell’impiego di bot nella diffusione sistematica di determinati messaggi».

Quali sono i punti deboli dell’Occidente di fronte a Russia e Cina? Quale ruolo devono svolgere i servizi d’intelligence?

«Le sfide poste dalla Russia e dalla Cina sono profondamente diverse e richiedono risposte altrettanto differenziate. La minaccia russa si manifesta attraverso l’uso della forza e la continua messa alla prova della nostra determinazione mediante attacchi ibridi. Non possiamo dare prova di debolezza rinunciando a rispondere con altrettanta fermezza. Una parte significativa di questa risposta dovrebbe essere affidata ai servizi d’intelligence. La sfida cinese nei confronti dell’Europa è invece prevalentemente di natura commerciale ed economica. L’Europa deve creare le condizioni affinché la propria economia possa prosperare, soprattutto nei settori delle tecnologie del futuro. L’attuazione del Rapporto Draghi sarebbe un ottimo punto di partenza».

Quali condizioni renderebbero sostenibile un accordo con Mosca ed eviterebbero una nuova offensiva russa?

«Questo è un ambito nel quale l’Europa può svolgere un ruolo di primo piano. L’idea di una “Coalizione dei Volenterosi” europea è fondamentale per garantire il rispetto di un eventuale accordo di pace. Il progetto si è progressivamente evoluto, prevedendo oggi anche la partecipazione di Paesi extraeuropei. Resta tuttavia essenziale, per la credibilità dell’Europa quale attore della sicurezza internazionale, che la forza sia posta sotto comando europeo e sia realmente in grado di garantire il mantenimento della pace, a differenza di quanto spesso accaduto con molte missioni di peacekeeping dell’ONU».

Quale futuro attende l’Ucraina? Resterà uno Stato-cerniera e un punto caldo dello scacchiere internazionale?

«L’Ucraina dispone oggi di una delle forze armate più capaci del continente, ma un suo ingresso nella NATO nel prossimo futuro appare difficile da immaginare. L’adesione all’Unione europea avrebbe inoltre profonde ripercussioni sui fondi strutturali e sulla Politica Agricola Comune, con conseguenze che molti Paesi europei potrebbero non essere disposti ad accettare. È altrettanto difficile immaginare che la Russia accetti un ulteriore avvicinamento dell’Ucraina a entrambe le istituzioni. Individuare il giusto equilibrio richiederà una straordinaria abilità diplomatica e dipenderà inevitabilmente dai termini dell’eventuale trattato di pace».

Come distinguere la protesta democratica dalle attività organizzate e dalle infiltrazioni estremiste? Quali strumenti d’intelligence servono?

«Non si tratta di un’attività che possa essere svolta nel contesto delle manifestazioni di piazza. Per distinguere tra l’esercizio legittimo del diritto di protesta in una democrazia e le interferenze straniere nei nostri processi democratici, è necessario rafforzare le capacità dei servizi d’intelligence, tanto sul piano internazionale quanto su quello interno».

L’Europa è attrezzata contro terrorismo, cyberspionaggio e ingerenze straniere? La frammentazione dei servizi nazionali è un limite strategico?

«Ho sempre sostenuto che la “frammentazione” dei servizi d’intelligence in Europa rappresenti un punto di forza, piuttosto che una debolezza. A differenza di quanto avviene in ambito economico, nel settore dell’intelligence ritengo essenziale che ogni Stato membro dell’Ue mantenga un proprio servizio autonomo e indipendente, capace di operare sulla base delle specifiche priorità nazionali e della propria cultura d’intelligence. La cybersicurezza, invece, per la sua natura prevalentemente tecnica e transnazionale, richiede un approccio diverso: una stretta collaborazione tra gli Stati membri sarebbe necessaria. Devo tuttavia riconoscere che, sulla base dei colloqui avuti con diversi esperti internazionali, nutro qualche perplessità sulle effettive capacità europee in questo settore».

Serve uno «Scudo democratico» contro spionaggio, terrorismo e guerra cognitiva? Occorre una legge a tutela del perimetro cognitivo?

«Non è il mio settore di competenza, ma è evidente che, grazie all’esperienza maturata dall’Italia nella lotta al terrorismo interno e alla criminalità organizzata, le forze di polizia dispongano di poteri e strumenti più adeguati a proteggere i cittadini rispetto a quelli dei loro omologhi in altri Paesi europei. A ciò si aggiunge una convinzione che sostengo fermamente: la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri rappresentano, per efficacia e livello di professionalità, un’eccellenza nel panorama europeo. Naturalmente, vi sono sempre margini di miglioramento, ma ritengo che, in questo ambito, l’Italia stia operando molto bene».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro