Un attacco informatico avrebbe colpito la Direzione investigativa antimafia, con la presunta sottrazione di oltre 300 file dagli archivi dell’organismo investigativo. Tra i documenti trafugati figurerebbero anche dossier relativi a gruppi criminali di interesse per Europol. I dati, secondo le prime segnalazioni, sarebbero stati messi in vendita sul dark web. Al momento non sono ancora chiari né l’entità dei danni provocati dall’incursione informatica né le eventuali conseguenze per le attività investigative della Dia e resta inoltre da accertare se l’episodio sia collegato alla serie di attacchi registrati nei giorni scorsi in diversi Paesi, dove gruppi di hacker hanno preso di mira supermercati, catene commerciali e strutture sanitarie: l’ondata di una guerra ibrida che ha coinvolti anche falsi allarmi bomba nei confronti di compagnie aeree, istituti scolastici e redazioni dei media.

Domani vertice al Viminale, Crosetto: “Non siamo attrezzati per difenderci”

La prima segnalazione dell’attacco alla Direzione investigativa antimafia è comparsa sui social network, dove l’operazione sarebbe stata anche rivendicata. Saranno gli accertamenti a chiarire la portata della violazione, l’autenticità dei file eventualmente pubblicati e la responsabilità dell’attacco, con il governo italiano che corre ai ripari: per domani è convocato al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, con Piantedosi pronto a chiedere chiarimenti sul’analisi del rischio sulla sicurezza pubblica, recentemente sempre più esposta tra modalità deboli (e da remoto) di accesso ai dati e dispositivi personali altrettanto vulnerabili. Mentre il ministro Crosetto, intervistato dal Corriere mostra tutta la sua preoccupazione: “Non viviamo in una fase ordinaria, queste forme di terrorismo possono essere combattute anche da un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Ci difendiamo con le agenzie cyber, ma in nessuna parte del mondo siamo attrezzati per combattere e vincere la guerra ibrida e cognitiva”.

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Luca Frasacco