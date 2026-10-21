Michel Foucault, in “Sorvegliare e Punire”, ci ricorda che il potere non si manifesta nel controllo della massa, bensì nel controllo dei singoli. La massa si frammenta ed è in ogni individuo, nel suo piccolo mondo – che sia la scuola, la piazza di periferia, nei luoghi di culto, nei social e nel telefonino – che l’addestramento ha inizio. Allora se consideriamo, a uno a uno, il caos che si è generato in Italia (e non solo) ci accorgiamo di come una vera e propria strategia della tensione, a più strati e su più dimensioni, si stia delineando.

Milano e Torino: le proteste degli studenti divenute calamita per vandali e maranza che hanno messo a ferro e fuoco il centro, devastando tutto. L’alibi del carovita e della destra brutta e cattiva al governo si è frantumato insieme alle vetrine dei negozi, saccheggiati e distrutti, e alle sassate alle Forze dell’ordine. Quella guerriglia non era di certo mossa dalla fame o dagli ideali che alcuni comitati studenteschi di sinistra predicano a bocca larga, ma semplicemente dalla voglia di delinquere. “Eh sì, però…”, dicono quelli del campo largo. Dem e progressisti non riescono ancora a condannare del tutto ciò che è accaduto. Le loro menti illuminate parlano addirittura di una “cittadinanza giovane, sveglia, arguta” che si è mossa. Ma non è finita qui. Ora le proteste si sono placate, ma un altro tipo di guerriglia si è scatenata. “I fatti di Milano, e di altre parti d’Italia”, sintetizza così il ministro della Difesa Guido Crosetto, “sono il frutto, il punto di arrivo, di una cosa che io, inascoltato, richiamo da quattro anni che è la guerra ibrida”. Si tratta di una guerra che passa attraverso strumenti non convenzionali: storie ricondivise su Instagram, lunghe catene di messaggi, hackeraggi, interferenze e disinformazione d’ogni tipo.

Tutto è frammentato, sì, ma è tutto parte al tempo stesso di una grande strategia che mira a destabilizzare il nostro modello di società e le nostre regole democratiche. Lo vediamo nei minorenni italiani o di seconda generazione che hanno partecipato alle manifestazioni. “Hanno subìto una contro-educazione da qualche parte”, sostiene Crosetto. Della serie, se vi è un esercito di burattini che esegue gli ordini che riceve nei reel di TikTok, ci deve essere anche un burattinaio. Smentisce d’emblée il leader della Lega, Matteo Salvini: “Ho letto cose strambe, i russi. No, basta”. Per Salvini non c’è alcuna regia.

Eppure, da giorni, uno tsunami sta travolgendo i cellulari di migliaia di giovani. “Vogliono incendiare la Bocconi”, “State attenti”, screen e fake news stanno generando una psicosi collettiva. Ma di ronde, in realtà, non ve ne sono. C’è la volontà di qualcuno di scatenare il panico. Due giorni fa, poi, un centinaio di istituti scolastici – sparsi in tutt’Italia – hanno ricevuto mail intimidatorie su presunte bombe pronte ad esplodere nel nome di Allah. Un fatto allarmante, così come è allarmante vedere da mesi, in qualsiasi piazza italiana, che si parli di Gaza o no, i drappi del fondamentalismo islamico prendere la scena.

Queste pulsioni contraddittorie sono sempre più evidenti. Le tensioni? Crescenti. Sarebbe meglio spegnere le polemiche, dunque, e, una volta tanto, agire. A tutela della sicurezza nazionale, sì, e delle libertà di tutti. Soprattutto di quella stragrande maggioranza che in questi giorni, in silenzio, sta raccogliendo i cocci di ciò che alcuni ancora si ostinano a chiamare disagio sociale.

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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